Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Единственная в Беларуси исполнительница индийских песен Светлана Агарвал прогулялась вместе с корреспондентами программы «Минск и минчане» по любимым местам Минска.

«Jimmy Aaja». Звуки Болливуда в центре столицы. Если закрыть глаза, то можно подумать, что поет индианка. В 2011 году композиция на хинди стала дебютной для певицы. От ее чувственного исполнения Восток становится ближе и понятнее. Музыка помогает проникнуться вселенским спокойствием, гармонией и миром.

Светлана Агарвал, певица:

Приезжаю я сюда к Кристине Малиновской. Мы с ней вместе работаем над новыми песнями. Многому учимся друг у друга.

В стенах студии родились несколько десятков синглов. Среди них композиция «На запад, на восток».

Съемки проходили в мае 2012 года. Съемочной площадкой стал любимый всеми минчанами парк Горького. Со своими аллеями, аттракционами и скамейками, которые хорошо помнят не одну историю любви. Светлана Агарвал:

Мы катались на колесе обозрения, мы проехали несколько кругов, пока записали эпизод. Накатались, я столько не каталась никогда.

Парк Горького до сих пор остается одним из любимейших мест исполнительницы. Сюда девушка приходит за вдохновением. Теплые воспоминания связаны и с Молодежным театром эстрады. Здесь прошел первый сольный концерт нашей героини с участием Александра Солодухи, Надежды Микулич, Искуи Абалян, Алексея Хлестова и других белорусских артистов.

Светлана Агарвал:

Перед очередным выходом на сцену я была в индийском костюме. Я решила выйти в зал, и в этот момент народ стал загружать цветами! Для меня это было необыкновенно – столько было цветов! И на обратном пути, когда я подымалась на сцену, я едва удерживала это огромное количество цветов! И я боялась, чтобы не упасть.

Свое детство Светлана провела в Витебске. Училась в музыкальной школе по классу фортепиано, была солисткой в вокально-инструментальном ансамбле, пела в хоре и участвовала в КВН. Но в университете получила специальность, которая с музыкой связана мало. Светлана Агарвал:

Прогуливаясь по улице Московской, сложно не вспомнить одно из важнейших мест для меня в Минске – это Белорусский государственный университет культуры и искусства, где я получила второе высшее образование, и здесь я стала артистом. А первое образование – инженер-педагог, преподаватель технических дисциплин. Вот такие мы, артисты, многогранные!

После насыщенного трудового дня Светлана Агарвал любит прийти в это кафе и с чашкой чая остаться наедине с собой и понаблюдать за столичной суетой. Впрочем, это место стало для девушки судьбоносным.

Светлана Агарвал:

Здесь я бываю чаще всего, здесь проходят все мои деловые встречи творческие. И встречи, которые назначены именно в этом месте, всегда в результате успешные. Есть еще такой маленький секрет: обязательна маленькая чашечка фруктового чая. И тогда все удается. Здесь прекрасная панорама – можно наблюдать людей, можно заглядывать немножко в их лица. И это приятно радует. Я, вообще, очень люблю город Минск и люблю минчан.

Светлану Агарвал по праву можно назвать единственной в Беларуси исполнительницей индийских песен. Ее имя внесено во Всемирную книгу рекордов Лондона в номинации «Выдающиеся мировые исполнители» за вклад в развитие культурных отношений Беларуси и Индии. А с недавних пор Светлана – член Союза музыкальных деятелей Беларуси.