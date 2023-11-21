Как будет устроена работа Совета по стратегическим проектам – рассказал председатель

Перечень наиболее перспективных научных предложений для рассмотрения на Совете стратегических проектов, созданном при Президенте, будет составлен в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил председатель Президиума НАН Беларуси. Напомним, на Академию Наук возложены функции по обеспечению деятельности Совета. В его состав вошли 22 человека.

Специалисты будут анализировать конкурентоспособность предлагаемых идей. Прежде всего речь идет о поиске новых точек роста экономики. Предполагается, что в результате деятельности Совета будут найдены инновационные решения для ускоренного развития ряда отраслей. Кроме того, рассмотрению подлежат и уже реализованные проекты. По ним будут даны рекомендации. Ожидается, что это поможет развивать площадки для получения наукоемкой продукции и повысит уровень импортозамещения.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси, председатель Совета по стратегическим проектам:

Сегодня мы уже начали работу по созданию у нас в Академии наук внутренней структуры по определению точек роста стратегических прорывов. Для того чтобы они в последующем в непродолжительное время превратились в предприятия, организации, объекты, структуры и так далее. Мы в ближайшие дни должны определить критерии стратегического проекта, что относить к стратегическому проекту. Какие показатели, критерии, параметры надо учитывать, чтобы проект назвать стратегическим.

Напомним, вопрос о создании структуры, которая станет мозговым ядром, способного оценивать и курировать масштабные проекты, поднимался в конце октября на совещании у Президента. Александр Лукашенко напомнил, что это его давнее поручение. Спустя месяц был подписан соответствующий указ о создании Совета по стратегическим проектам.