Как белорусы зарабатывают на чернике?

Новости Беларуси. Лесная ягода, которой в этом году в избытке, для многих белорусов не только вкусное лакомство и полезный для зрения продукт, но еще и хорошая статья дополнительного дохода. Но это если соблюдать правила игры на черничном поле.

Штраф за использование специальных устройств — ручных комбайнов — тоже немалый. И всё же, как собрать, кому продать и сколько заработать? Бизнес по-черному. Загрантурне лесного «Made in Belarus». Хватает ли здоровых инвестиций «черного золота» в самой Беларуси?

Им не до наших «ау». У сельских - пора черной работы в лесах. Они давно смекнули: на диких дарах можно неплохо заработать. С утра найти «собирателей» можно разве что за делом. Прочесываем лес, нападаем на след. Черничник без ягод, здесь явно ступала нога человека, сезон-то в разгаре. А судя по тому, что встречаются голые ветки, орудовали здесь запрещенным комбайном.

А вот и первый встречный. Мужчина, приметив нашу небольшую делегацию, плавно сворачивает с тропы. Возможно, скидывает запретный балласт. Кстати, штраф за использование механического помощника, сейчас - два миллиона.

Дедушка Володя на ягодные плантации выбирается раза три в неделю. Не пойман — не вор. Хотя у тех, кто в лес не на прогулку, да еще и с детства, своя методика сбора. Пенсионер уверяет: ручной стиль некоторых по скорости не уступает механическому. Личный запас урожая-2013 уже в погребе, а значит можно поработать на заготовителей. А тем временем парикмахер Алена спешит на контрольное взвешивание.

Вера Трубач, заготовитель ягод Вилейского РАЙПО

Когда цена была большая, по 16 на прошлой неделе, очередь была очень большая. Было, что ящиков не хватало и денег...

При сельском магазине здесь работает заготовительный пункт РАЙПО. Через дорогу засел частный конкурент. Потому цена на перебой.

Николай Новик, заместитель председателя управления Вилейского РАЙПО по заготовкам:

Заготавливает 50 фирм разной формы собственности. Конкуренция чувствуется, и довольно серьезная, цены меняются каждый день.

Коммерсанты на фургонах скупают ягоды прямо на обочине, рекламируют квартирники, где открываются частные пункты приема... Одним словом, сеть налажена. Вот и Сергей Лира — ягодный агент РАЙПО. С утра привез на базу полтонны черники, это то, что принесли ему за сутки жители Вилейки.

Сергей Лира, внештатный заготовитель:

Мы дома собираем, люди нам приносят и заготавливаем для РАЙПО, мы получаем процент от ягоды.

Собранная ягода проходит шоковую заморозку при -25, а потом отправляется в морозильные камеры для хранения. Впрочем, там сейчас черника не залеживается. Вот за первой партией черного золота приехал посыльный из Литвы.

Гинтерс Йогиртес, дальнобойщик (Литва):

Часто везем из Беларуси в Литву замороженную чернику, в Литве выгружаться будем. 20 тонн.

Черничные тропы ведут в Европу. Белорусские лесные ягоды большими партиями уходят на экспорт.

Татьяна Кирпиченко, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:

В последние годы мы расширили географию экспорта именно для фармацевтической промышленности, мы поставляли в Китай чернику.

В Китае из черничного материала производят даже тушь для ресниц. Впрочем, белорусские фармацевты закупают в поднебесной и высокотехнологичный экстракт для таблеток. Черничный витамин, не секрет, улучшает зрение. Одна капсула белорусского препарата приравнивается к полутора килограммам съеденной за раз ягоды. Казалось бы, что за эффект бумеранга? Но, просчитав все экономические риски, стало ясно: ингредиент дешевле закупать за рубежом, нежели налаживать дорогостоящую линию здесь.

Николай Алексеев, заместитель директора по развитию фармацевтического предприятия:

Лекарственно средство на основе стандартизированного экстракта черники производится из стандартизированного сырья, которое закупается у импортных производителей, к сожалению, в странах СНГ подобные технологии не развиты, это глубокая переработка...

Татьяна Кирпиченко, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:

Именно мы полностью заполняем потребность республики, и черника, и голубика. Уже есть перерабатывающие предприятие в Дзержинском районе, которое занимается наполнителями для мороженого, для йогурта, переработчикам поставляем детского питания.

На контрольную закупку отправляемся в магазин. Проверить: не в ущерб ли черничный экспорт? И не возвращается ли белорусская черника под импортным соусом? Супермаркет выбираем на бум. Соки, джемы, варения... Все с пометкой BY. Иностранные аналоги напрочь отсутствуют.

На удивление, в овощном отделе и вовсе свежая черника на развес. Привезли ее из лесов Минской области. Сезонный витамин не в дефиците. Приобрести его можно и традиционно из первых рук. На обочине леса. На трассе продавцов хватает. Лесной бизнес процветает. Цена, правда, только что собранной ягоды выше. Литровая банка, это примерно 700 грамм, стоит порядка 25 тысяч.

Для тех, кто пропустит летний ягодный бум, позаботятся предприятия. На этом пищеперерабатывающем комбинате «катают» только белорусское сырье. Правда, натуральный сок, получается, удовольствие не из дешевых. Бутылка в магазине стоит больше 25 тысяч.

Алла Насекайло, начальник сектора материально-технического снабжения пищевого комбината:

Из этих ягод мы выпускаем соки и нектары, также популярные протертые ягоды и джемы. В прошлом году мы переработали около 30 тонн черники на нектары и полностью не удовлетворили спрос Минска...

Молочные реки и черничные берега — такой вкусовой тандем не на любителя, а хит продажи. Белорусские молочники делают выгодные ставки на пользу. Наполнители для творожков, сырков, десертов - в основном, из отечественного сырья. А импортеров приходится выбирать лишь из-за технических обстоятельств.

Дмиртий Бобриков, исполняющий обязанности главного технолога молочного завода Минска:

Белорусские производители не могут поставлять то, что нам нужно для нашей линии новой, у нас контейнеры по 400 кг, у белорусские не могут поставить такой упаковки.

Вот такой черничный трафик. Оказывается, белорусская черника, которую собирают по ягодкам тысячи людей, инвертируется не только в белорусское здоровье, но и в экономику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.