В Беларуси повышен бюджет прожиточного минимума

С 1 ноября в среднем на душу населения он составляет 250.070 рублей.

В текущем году это уже четвертое увеличение бюджета прожиточного минимума. Возросли и пособия семьям, воспитывающим детей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трёх лет теперь будет 200 тысяч, старше трёх лет — 75 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня в Беларуси установлены и новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Для семьи из четырех человек теперь он составляет 387 тысяч 690 рублей. Этот социальный норматив определяет получение льготных кредитов и субсидий на строительство или покупку жилья и будет действовать по 31 января 2010 года.