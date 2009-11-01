Завершился республиканский конкурс на создание мемориальной композиции «Тростенец»

Найти выразительное и образное архитектурное решение для увековечения памяти более 200 тысяч человек, уничтоженных в годы Великой Отечественной, — именно для этого и проводился конкурс.

Были представлены два десятка работ. Оценивали их историки, архитекторы, художники, искусствоведы. Жюри отметило профессионализм конкурсантов. Тем не менее, пока победитель не назван.

Михаил Баразна, председатель жюри республиканского конкурса на создание мемориальной композиции «Тростенец»:

Это не значит, что нет интересных вариантов, интересных решений. Я могу сказать, что все, что было представлено, заслуживает внимания и явилось отражением существования в Беларуси очень сильной, мощной школы архитектуры, высокопрофессиональной школы монументальной пластики, скульптуры.