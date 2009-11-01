Белорусские спасатели вернулись из Турции

Экипаж вертолёта Ми-8 приземлился накануне вечером на аэродроме Липки под Минском.

На юге Турции наши спасатели полгода тушили пожары. За это время машина налетала более двухсот часов, а на борту сменились три экипажа. К очагам возгораний Ми-8 доставил полтысячи пожарных и эвакуировал 10 раненых.

К слову, недавно ещё два белорусских вертолёта вернулись из Египта и Греции. Зарубежные заказчики довольны работой наших спасателей, и предложение о дальнейшем сотрудничестве уже поступило. В следующем году в Турцию могут отправиться уже несколько вертолётов.

Олег Яковлев, начальник авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Эта работа нужна для людей: с помощью наших авиационных специалистов спасается лес. Люди работают, стараются, и в то же время эта работа не бесплатна. Она позволяет нам поддерживать ресурс авиационной техники, а самое главное — летный состав получает навыки полетов в сложных метеорологических условиях.