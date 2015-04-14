Известный французский историк Жан-Жак Мари с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. В Минск с визитом приехал известный французский историк Жан-Жак Мари. Он специализируется на изучении советского периода и поэтах-сюрреалистах. Запланировано, что лекции именно на эти темы он прочтет студентам Белорусского государственного университета культуры и искусств, лингвистического университета, белорусского педагогического вуза и Академии управления при Президенте. Встречи также пройдут в Союзе писателей.

Жан-Жак Мари ещё и автор множества биографических изданий об известных политических деятелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересна французскому историку и Беларусь. Тем более, как отметил Жан-Жак Мари, именно в нашей стране были достигнуты договорённости по урегулированию ситуации в Украине.

Жан-Жак Мари, историк, автор биографических изданий (Франция):

Мне интересно стараться понять, что происходит здесь. Есть во Франции журнал, который называется «Международный курьер». Они регулярно переводят статьи из газет и журналов разных стран. Есть статьи и из белорусских газет. Много говорят о политической жизни Беларуси, но они вообще ничего не говорят об экономической и социальной жизни. Были статьи, которые говорили о минских соглашениях. Но они говорили только о решениях, которые были приняты по Украине.