Эффективность, прочность и экономия затрат: Президенту продемонстрировали технологии строительства и ремонта дорог

Новости Беларуси. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в восстановлении и реконструкции нуждается 20 тысяч километров регионального дорожного полотна. Из них 7 тысяч километров предстоит реконструировать в ближайшее время. Применять для этого будут новые технологии. 6 октября Александр Лукашенко поставил задачу промышленникам существенно расширить линейку специальной техники. Практически 87 тысяч километров. В Беларуси плотная сеть дорог. По этому показателю обогнали страны СНГ. Местные же растянулись на 71 тысячу километров. Самая большая протяженность – в Минской области, далее идет Витебская. Правда, качественными дороги местного подчинения назовешь не всегда. По данным комиссионных осмотров ремонта требует примерно 21 тысяча километров дорог. А это 30%. И тут, – отмечает директор «БелдорНИИ», – к каждому региону должен быть свой подход.

Виктор Шумчик, директор ГП «БелдорНИИ»:

Нужно учитывать климат, состав и интенсивность транспортного потока и состояние дороги, которую необходимо ремонтировать. Вопрос качества местных дорог уже поднимался. Еще на совещании в апреле. Тогда на примере Минской области обсуждали разные технологии строительства. И цена, и качество должны соответствовать. Президент поручил проанализировать разные способы. И привести в порядок местную дорожную сеть за три-четыре года. Сегодня самое время проверить, что сделано. Вниманию Президента – экспериментальный участок. Относится к совхозу «Рачковичи». Хозяйство во многом показательное. Занимается выращиванием зерновых, свеклы, картофеля. А еще здесь производят мясо и молоко. Рентабельность хорошая. 74%. Для сравнения в прошлом году было 46. Как раз молочную отрасль нужно развивать. А главное – поставлять продукцию на экспорт. Партнеры готовы покупать белорусскую продукцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот вчера Мадуро приехал, мы сидим с ним, я его угощаю салом и говорю: «Николас, а у вас сало едят?» Он говорит: «Очень много». У них кормить народ нечем. Они готовы сегодня взять. Надо поставлять на экспорт. Я почему поднимаю этот вопрос – мы слишком увлеклись, молоко надо и прочее. Понятно. Но мы не можем свернуть производство мяса. Слуцк, Несвиж, Копыль – типичные районы, где мы должны получать мясо. Без свинины, птицы, говядины – этих традиционных видов – мы не обойдемся. Сейчас в хозяйстве реконструируют 7 животноводческих зданий, пять построено. Вот-вот откроется доильно-молочный блок. Одним словом, в этом хозяйстве работа ведется. Ориентировать на экспорт мясомолочную отрасль надо по всей стране. А еще не ждать прихода инвесторов, которые будут готовы выращивать зерно на белорусских землях. Александр Лукашенко:

Нам необходимо произвести зерно, переработать и получить готовую мясомолочную продукцию. Мы не можем пойти российским вариантом. Мы получили 130 млн тонн зерна. Мы – лидеры после Америки по продажам зерна. Встает вопрос: вы имеете мясо и молоко в России под полную потребность? Нет. А зачем зерно продаете? Потому что у них все частное, а частник не хочет заниматься сложным производством. Сложное производство – это мясомолочное, мы это хорошо знаем. И будем эту политику проводить, не допустим того, чтобы человек пришел – вы ко мне не лезьте, я что хочу, то и продаю, на рынке есть спрос. Да, есть спрос, но мы оставим население без мяса и молока. Наш рынок, российский и другие сегодня требуют мясомолочную продукцию, и мы на этом зарабатываем деньги, поэтому должны в комплексе подходить к данному вопросу. В «Рачковичах» крупного рогатого скота – 4 тысячи голов. Поэтому неудивительно, что одна из основных задач – наличие качественных и дешевых кормов. Для этого в хозяйстве ежегодно ведется строительство и модернизация силосно-тренажных траншей. Председатель совхоза рассказывает: за последние пять лет построено две. За это время убедились, строить траншеи лучше хозспособом. Сторонние подрядчики берут втридорога.

Александр Лукашенко:

25 тысяч долларов – это предел. Ниже можно, больше – Анфимову материалы, он сразу туда идет проверять. У нас программа, мы же сейчас начнем туда деньги вкладывать. А все будут поправлять свое материальное положение и начнут траншеи строить за 200 тысяч долларов, а не за 25.

Правда, и в этом, и во многих других вопросах очень важна дисциплина. Александр Лукашенко:

Железная должна быть дисциплина. Посеяли, хорошие посевы, молодцы, никаких претензий. Но поперек поля один проехал, второй. Так механизатор и ездит. Думаешь: как же так, где руководитель? Сегодня совхоз входит в структуру Белорусской железной дороги. Неудивительно, что именно здесь находится своеобразная экспериментальная площадка. Перекресток дорог и трех технологий. Сейчас все предприятия хорошо владеют технологиями с использованием битумных материалов. Время новых. Прочных и экономичных. Александр Лукашенко:

У нас в более-менее нормальном состоянии дороги международные и республиканские. Высокого уровня, мы их привели в нормальное состояние, затратили немало средств, конечно, в том числе и вторую кольцевую построили. И так далее, и так далее. Спохватившись, понятно, не было столько денег, мы поняли, что упустили дороги местного значения. Это дороги, которые соединяют районный центр с областью, районные с агрогородком, в агрогородке эти дороги и так далее. В самом-самом низу эти дороги – их большинство, и там живут люди. И нам надо помочь. Мы приняли решение, что до конца этой пятилетки мы должны создать программу возрождения и модернизации этих дорог, приведения их в порядок – местных дорог. Вниманию Президента три основные технологии. Так, к примеру, холодный ресайклинг экономит 20-30% затрат, а срок службы такого покрытия 25 лет. Кроме того, технология позволяет повторно использовать минеральные материалы. Единственный минус – из-за нашего климата слой необходимо защищать от влаги и от грунтовых вод. А вот суть технологии состоит во фрезеровании старых дорожных покрытий, смешивании однородного материала с вяжущими. Далее все укладывается на прежнее место. Способ и быстрый, и экономичный.

Александр Лукашенко:

Технологии прекрасны. Со всего мира собрали, то, что мир делает, и нам надо на это идти. Мы не можем телепаться, как это у нас всегда было, лаптежниками ходить. Вот она – Беларусь, будущее нашей страны. Вот дорога в деревнях, на фермах, там, где нагрузки большие – именно этим путем идти. Слава Богу, что, наконец, Калинин понял, что надо заниматься бетонными дорогами – бетонированием. Их же не заставить было! Вторая кольцевая дорога – для кого-то она кольцевая, хорошо проехать. А для меня было – заставить их эти технологии взять и в Беларуси ими заниматься. Сейчас они поняли, что это прекрасные дороги – я тоже убедился. И надо этим заниматься. И она не дороже. Да, поначалу мы вложим денег больше, чем на асфальтобетон. Но это же 50 лет! Невзирая на свою относительную молодость, география и использования холодного ресайклинга стали постепенно расширяться, особенно после появления и насыщения рынка специальными машинами фирм немецкого и американского производства. Подключить хотелось бы и белорусского производителя. К примеру, «Амкодор». Александр Лукашенко:

Обязательно промышленникам нужно поручать. Пусть начинают. У нас огромная сеть дорог, ее надо приводить в порядок. Если мы будем все время покупать импортные машины, зачем тогда наше автомобилестроение? И ведь делать технику действительно можем. Только у «Амкодора» – десятки моделей специализированных машин.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Поскольку применяется новая технология, нужны новые машины. Сейчас вместе с дорожниками мы рассмотрели эти вопросы. Ряд универсальных машин выпускается. Погрузчики, катки по стандартным технологиям. Но поскольку мы внедряем и новые технологии, то сейчас главой государства была поставлена задача расширить линейку машин. Еще одна технология – устройство покрытий из жестких укатываемых бетонных смесей. Плюсы очевидны: выдерживает большие нагрузки. Поэтому и рекомендуют сельхозпредприятиям и дорогам с интенсивным движением тяжелой техники. Так называемая «классика с асфальтоукладчиком и катком». Дорогостоящее оборудование не требуется. Технология третья – устройство дорожного основания из материалов, укрепленных цементом и модифицирующими добавками. Надежность и долговечность повышается минимум на 10%, сокращается и даже вовсе исключатся применение щебня. А еще можно снизить стоимость дорожных одежд до 15%. Вот только какую технологию выбирать лучше? Это уже зависит от интенсивности дорожного движения, грузонапряженности и категории дороги. Тем более сейчас масштабных дорожных проектов не счесть.