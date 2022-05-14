«Изначально я цеплялся за названия тех героев, которых сам знал». В честь кого названы улицы Минска?
В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Каждый день мы ходим по улицам большого города и даже не задумываемся, чьи имена они носят.
Кристина Сущеня, СТВ:
Наш коллега Сергей Шуманский решил напомнить фамилии настоящих героев – тех, кто с честью выполнил свой воинский долг. В чем основной посыл твоего проекта, когда ты его задумывал на старте?
Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:
Идейным вдохновителем стал этого проекта не я, а я стал идейным реализатором. Мы ходим по улицам (это то, что вокруг нас), возможно, просто не задумываемся, почему улица так названа, а на самом деле в Минске около 130 улиц названы именами героев ВОВ.
Илона Волынец:
То есть 130 программ можно снять.
Сергей Шуманский:
Мы сняли пока только 20.
Илона Волынец:
По какому принципу ты выбирал?
Сергей Шуманский:
Изначально я цеплялся за названия тех героев, которых сам знал. Затем мне стало интереснее самому, и появились даже просьбы от людей, зрителей, наших коллег с вами, которые живут на этих улицах, они стали подсказывать. Один из первых выпусков посвящался улице Кульман. Казалось бы, известная улица в районе Комаровского рынка, а то, что эта улица названа в честь женщины, очень многие не знали. Мне самому сейчас стало интересно этим заниматься, потому что школьный курс истории многого недорассказывает.
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