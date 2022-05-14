«Изначально я цеплялся за названия тех героев, которых сам знал». В честь кого названы улицы Минска?

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Каждый день мы ходим по улицам большого города и даже не задумываемся, чьи имена они носят. Кристина Сущеня, СТВ:

Наш коллега Сергей Шуманский решил напомнить фамилии настоящих героев – тех, кто с честью выполнил свой воинский долг. В чем основной посыл твоего проекта, когда ты его задумывал на старте?