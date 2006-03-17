Изменены сроки внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 марта подписал Указ №153 "Об изменении срока внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги". Данный Указ подготовлен в связи с обращением граждан, депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, профсоюзных органов о целесообразности приведения срока внесения жилищно-коммунальных платежей в соответствие со сроками выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. В связи с этим в Указе предлагается изменение срока внесения платежей с 15 на 25 число. Это вызвано тем, что коллективными договорами большинства организаций сроки выплаты заработной платы за истекший месяц установлены до 25 числа следующего за ним месяца. Кроме того, пенсии гражданам выплачиваются также до двадцать пятого числа. Вследствие этого они не имеют возможности своевременно вносить плату за пользование (техническое обслуживание) жилыми помещениями и за коммунальные услуги, что влечет взимание пени в размере 0,3 процента от суммы этих платежей за каждый день просрочки. Результаты проверок, проводимых государственными и профсоюзными органами, свидетельствуют о масштабности этой проблемы и подтверждают необходимость дополнительной социальной защиты граждан, заработная плата и пенсии которым выплачиваются после пятнадцатого числа. Кроме того, реализация этого Указа не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.