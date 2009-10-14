Из-за свиного гриппа в Ирландии священники наденут марлевые повязки

Священноначалие католической церкви Ирландии, опасаясь распространения свиного гриппа, временно запретило священникам обмениваться традиционным рукопожатием во время мессы.

Помимо запрета на «приветствие мира», руководство Ирландской церкви обязало священнослужителей, одновременно совершающих мессу, в течение шести месяцев воздерживаться от причащения из одной чаши. Прихожанам епархии рекомендовано причащаться облатками, беря их в руки, и не просить священников класть причастие им в рот.

Священники отныне должны будут обрабатывать себе руки спиртосодержащим антисептическим гелем перед причащением больных на дому, а в случае заболевания священников в том или ином районе ряд богослужений будет отменяться.

В свою очередь англиканский епископ Челмсфорда Джон Глэдвин призвал пастырей временно осушить чаши у входа в храмы, куда принято опускать руки для окропления себя святой водой. Кроме того, он предложил свод правил для священников, которые посещают на дому заболевших: все должны обязательно носить перчатки и марлевые повязки, сообщает «Интерфакс-Запад».