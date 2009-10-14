11 тысяч человек замерзают в Ивангороде

Чрезвычайная ситуация развернулась на границе с Эстонией в Ленинградской области.Здесь по-прежнему не включили отопление. И это притом, что в городе уже четвертые сутки минусовая температура. Школы либо закрыты, либо работают по сокращенному графику. Замерзает город из-за долгов. Оттепель же стоит около 17 миллионов рублей. Примерно столько местные власти должны заплатить поставщикам за газ и горячую воду. Но денег в бюджете нет. Согреться в Ивангороде пока можно только в больнице. Там своя котельная, и расчеты за газ ведутся напрямую с поставщиками.