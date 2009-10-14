Кодекс чести госслужащих должен стать одним из основных методов борьбы с коррупцией

Так считают в Генеральной прокуратуре. Предложение о разработке и принятии правил поведения и этики государственных служащих уже направлено в Минюст.

Ещё одна инициатива Генпрокуратуры – создание антикоррупционных комиссий в министерствах и ведомствах. В их компетенции должны быть кадровые вопросы. Они также будут решать, соответствует ли человек занимаемой должности и может ли он продвигаться по карьерной лестнице.

– Человек, который может быть выдвинут на вышестоящую государственную должность, должен обладать определенными критериями – это, естественно, интеллект, соответствующее образование, отношение к окружающим и так далее. В совокупности с этими критериями антикоррупционная комиссия будет давать заключение, может ли такой человек выдвигаться на вышестоящую должность, – отметил заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Виктор Конон.