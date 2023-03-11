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Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят

11 марта 2023 18:11
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Детальный разбор заседания Совмина под руководством Президента в авторской рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Уже два с половиной года мы живем в особом режиме – режиме испытаний». Подробнее.

Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Противостояние с западными спецслужбами сейчас не меньшее, чем во время железного занавеса. Но достойные сериалы сейчас не сняты. Общественность обсуждает открытие памятника одному из генерал-губернаторов, а про увековечивание памяти Дмитрия Федосюка тишина. Неужели мы и дальше будем предательски молчать про все эту войну против государственности?

Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Администрация Президента как будто не имеет отношения к этим бчбшникам, которых вообще в стране не должно быть. А у вас они опять через два года повылазили со всех щелей. И песни поют, без штанов ходят или еще чего-то. Все это сейчас на очень жестоком контроле. Я не хочу больше переживать то, что я пережил вместе с силовиками с этими дронами и прочее. Каждый день всего этого добра хватает – не все расскажешь. Поэтому чего там церемониться. Если вы не видите, что эти вопросы не решаются, а до меня доходят, я ж сказал, зачем тогда министерства и другие должностные лица. Это без обиды, чтобы вы понимали, это касается всех.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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