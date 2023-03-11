Лукашенко: бчбшников в стране быть не должно, а у вас они повылазили, песни поют, без штанов ходят

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Противостояние с западными спецслужбами сейчас не меньшее, чем во время железного занавеса. Но достойные сериалы сейчас не сняты. Общественность обсуждает открытие памятника одному из генерал-губернаторов, а про увековечивание памяти Дмитрия Федосюка тишина. Неужели мы и дальше будем предательски молчать про все эту войну против государственности?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Администрация Президента как будто не имеет отношения к этим бчбшникам, которых вообще в стране не должно быть. А у вас они опять через два года повылазили со всех щелей. И песни поют, без штанов ходят или еще чего-то. Все это сейчас на очень жестоком контроле. Я не хочу больше переживать то, что я пережил вместе с силовиками с этими дронами и прочее. Каждый день всего этого добра хватает – не все расскажешь. Поэтому чего там церемониться. Если вы не видите, что эти вопросы не решаются, а до меня доходят, я ж сказал, зачем тогда министерства и другие должностные лица. Это без обиды, чтобы вы понимали, это касается всех.

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