Из-за аномально тёплой погоды в Беларуси раньше обычного начались многие полевые работы

На юге Беларуси пашут, вносят органику и даже начали сев овса и трав. С каждым следующим теплым днем объем полевых работ будет только возрастать. Пока же в основном удобрения получают посевы многолетних трав. Больше всего площадей подкормлено калием в Брестской области – почти 40 %. На севере к этой работе еще не приступали. Повсеместно хозяйства завершают подготовку техники к севу. Они обеспечены семенами, комплектующими и горюче-смазочными материалами. Их запасы формируются и дальше. Без поддержки государства сельчане в Беларуси не оставались никогда. То, какое внимание уделяет Президент вопросам продовольственной безопасности, приносит результат. Страна не только обеспечивает себя продуктами, но и наращивает их экспорт.