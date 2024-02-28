В Барановичах прошёл первый республиканский турнир МВД по хоккею

В Барановичах проходит финал первого республиканского турнира по хоккею Министерства внутренних дел. Здесь собрались лучшие сборные команды Департамента охраны, внутренних войск, УВД Гомельского облисполкома и Специализированного лицея МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню милиции, стало настоящим спортивным праздником. Перед стартом сотрудники правоохранительных органов разных поколений вместе с заместителем министра внутренних дел Дмитрием Корзюком возложили цветы к памятнику воинам и партизанам, освобождавшим Барановичи от немецко-фашистских захватчиков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Как и в хоккее: трус не играет в хоккей, так и в органах внутренних дел трусам не место. Именно сотрудник органов внутренних дел должен быть смелым, принимать решения, если надо, рисковать своей жизнью ради спасения других людей.

Помимо самих спортивных состязаний, для гостей подготовили широкую развлекательную программу: тематические и интерактивные площадки, выставка ретротехники и солдатская каша.