«Из такой посуды и еда вкуснее». Мастер-класс по созданию кружек из красной глины

У вас есть дома любимая кружка? Наверняка вы ее купили где-то в супермаркете, она стояла на полке, рядом – еще десяток таких же. Даже если на ней написано ваше имя, вряд ли она сравнится с той, что сделана вашей рукой. Такая посудина будет одна на свете, она будет ваша.

Марина Лешкова, мастер по работе с фарфором:

Только соприкоснувшись с ней, люди понимают, что она может подарить их телу, их чувствам. И после этого результатом их воплощения идей являются предметы, соприкоснувшись с которыми они получают снова много эмоций и впечатлений уже дома. Свою первую посуду вы лепили еще в садике – из пластилина. На этот раз материал посерьезнее – красная глина. Настя и Ксюша оставили игрушки дома, настроены серьезно. Здесь и сейчас они сделают себе настоящие кружки-зверюшки – кролика и котика.

Настя и Ксюша:

Хотим дома научиться. Маму научить кружечки делать. Я очень хотела, вообще-то, и Ксюшина мама согласилась с моей мамой. Сначала разминаем глину. Она, конечно, не такая мягкая, как пластилин, но чем больше вы ее мнете, тем скорее она станет послушной. Анна Гаевская, мастер по ручной лепке:

Теперь смотрите: выбираете в своем шарике центр. У меня он будет, к примеру, здесь. Большим пальцем продавливаем практически до дна. Только не так, чтобы вы уже стол почувствовали, а продавливайте глубоко. Пальцы только не сломайте.

Центр кружки расширяем и формируем стеночки. Важно, чтобы они были ровные и одинаковой толщины. Анна Гаевская, мастер по ручной лепке:

Аккуратненько все заглаживаем, чтобы не было трещинок. Чтобы было гладенько. И везде: по краешку, вот эти все стеночки тоже. Чтобы не было ни у кого трещин. В гончарном деле наслаждаемся не только результатом, но и самим процессом. Лепка развивает мелкую моторику рук, учит терпению и усидчивости. Особенно это полезно детям дошкольного возраста. Анна еще в детском саду для себя решила, что быть ей гончаром. Так и случилось.