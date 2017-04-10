«Надо человеку просто себя узнать». Как научиться нравиться себе на фотографиях

Новая аватарка, профиль в социальных сетях, регулярное обновление фотоальбомов, демонстрация кадров из отпуска – для каждого из этих действий необходима грамотная презентация самой себя. А вот принимать и любить себя на каждом фото – это целое искусство. Никита Безруков, фотограф:

Большинство людей, с которыми я коммуницирую, на которых я направляю «дуло» фотоаппарата, они воспринимают это как дуло. Они думают «О, сейчас будут стрелять, надо куда-то прятаться». И это проблема. Они думают: «О, я опять плохо получусь, расстроюсь». И так раз за разом, раз за разом, и это перерастает в какое-то отторжение. В современном мире, когда цифровые технологии окружают нас повсюду, контент с нашим изображением накапливается в огромном количестве. Вспомните, сколько фотографий с вашим участием есть на телефоне у ваших друзей. А сколько из этих фотографий вы предпочли бы удалить и никогда о них не вспоминать? Возможно, дело не в неудачном кадре, а в непривычном ракурсе.

Никита Безруков, фотограф:

Я часто привожу пример, что наше лицо – это пазл, детский пазл, где собирают картинки по кусочкам. В данный момент у каждого из нас, у большинства, кто фотографируется редко и не анализирует, что получается, этот пазл закрыт на 10-15%. Вот мы себя видим, 10-15% мы готовы узнать, а все остальное для нас – это непривычно, неудобно, и мы просто это отторгаем. Поэтому вот этот пазл нужно закрыть, нужно изучить себя, свои ракурсы, как ты выглядишь с такого расстояния, с такого, вот так, как ты выглядишь, какие у тебя есть удачные ракурсы, какие фишки. В психологии выделяют целое направление по работе с фотографиями – фототерапия. Специалисты отмечают положительный, лечебный и коррекционный эффект от работы с изображениями. Ведь анализируя свое фото, можно разобраться, чем именно кадр не понравился, а в будущем учесть ошибки и получать новые фотографии уже без зажатых губ, сутулости или грустных глаз.

Никита Безруков, фотограф:

Надо просто человеку, чтобы он понял, чтобы он от термина «нефотогеничный» отказался, ему нужно просто себя узнать. Мы себя видим только в отражении. Очень простой тест: берешь свою фотографию, отзеркаливаешь в фоторедакторе (можно сейчас практически в любом) и ты видишь другого человека. Так надо понять, что когда ты видишь себя в зеркале, ты видишь одного человека, когда ты видишь себя на фотографиях – это другой человек. Из-за того, что у тебя на лице асимметрия. Чем больше у тебя асимметрия, тем больше у тебя разница, дельта, между тем, что ты ожидаешь, и тем, что ты получаешь. С этим нужно работать, набирать опыт, набирать визуальный контент, узнавать себя на фотографиях. Советов, чтобы получиться в кадре идеально, в интернете тысячи. Но вот насколько они подходят именно вам – это вопрос. Стоит ли верить тому, что становиться в кадре нужно только левой стороной тела или наклонять подбородок ровно на 13 градусов и никак иначе? Главное помнить, что большее количество фото, больше импровизаций уж точно повысят качество ваших снимков в личном архиве.