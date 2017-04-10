«Надо человеку просто себя узнать». Как научиться нравиться себе на фотографиях
Новая аватарка, профиль в социальных сетях, регулярное обновление фотоальбомов, демонстрация кадров из отпуска – для каждого из этих действий необходима грамотная презентация самой себя. А вот принимать и любить себя на каждом фото – это целое искусство.
Никита Безруков, фотограф:
Большинство людей, с которыми я коммуницирую, на которых я направляю «дуло» фотоаппарата, они воспринимают это как дуло. Они думают «О, сейчас будут стрелять, надо куда-то прятаться». И это проблема. Они думают: «О, я опять плохо получусь, расстроюсь». И так раз за разом, раз за разом, и это перерастает в какое-то отторжение.
В современном мире, когда цифровые технологии окружают нас повсюду, контент с нашим изображением накапливается в огромном количестве. Вспомните, сколько фотографий с вашим участием есть на телефоне у ваших друзей. А сколько из этих фотографий вы предпочли бы удалить и никогда о них не вспоминать? Возможно, дело не в неудачном кадре, а в непривычном ракурсе.
Никита Безруков, фотограф:
Я часто привожу пример, что наше лицо – это пазл, детский пазл, где собирают картинки по кусочкам. В данный момент у каждого из нас, у большинства, кто фотографируется редко и не анализирует, что получается, этот пазл закрыт на 10-15%. Вот мы себя видим, 10-15% мы готовы узнать, а все остальное для нас – это непривычно, неудобно, и мы просто это отторгаем. Поэтому вот этот пазл нужно закрыть, нужно изучить себя, свои ракурсы, как ты выглядишь с такого расстояния, с такого, вот так, как ты выглядишь, какие у тебя есть удачные ракурсы, какие фишки.
В психологии выделяют целое направление по работе с фотографиями – фототерапия. Специалисты отмечают положительный, лечебный и коррекционный эффект от работы с изображениями. Ведь анализируя свое фото, можно разобраться, чем именно кадр не понравился, а в будущем учесть ошибки и получать новые фотографии уже без зажатых губ, сутулости или грустных глаз.
Никита Безруков, фотограф:
Надо просто человеку, чтобы он понял, чтобы он от термина «нефотогеничный» отказался, ему нужно просто себя узнать. Мы себя видим только в отражении. Очень простой тест: берешь свою фотографию, отзеркаливаешь в фоторедакторе (можно сейчас практически в любом) и ты видишь другого человека. Так надо понять, что когда ты видишь себя в зеркале, ты видишь одного человека, когда ты видишь себя на фотографиях – это другой человек. Из-за того, что у тебя на лице асимметрия. Чем больше у тебя асимметрия, тем больше у тебя разница, дельта, между тем, что ты ожидаешь, и тем, что ты получаешь. С этим нужно работать, набирать опыт, набирать визуальный контент, узнавать себя на фотографиях.
Советов, чтобы получиться в кадре идеально, в интернете тысячи. Но вот насколько они подходят именно вам – это вопрос. Стоит ли верить тому, что становиться в кадре нужно только левой стороной тела или наклонять подбородок ровно на 13 градусов и никак иначе? Главное помнить, что большее количество фото, больше импровизаций уж точно повысят качество ваших снимков в личном архиве.
Никита Безруков, фотограф:
Глобальный совет звучит так: когда вы фотографируетесь, все, что вы готовите к съемке (одежда, место, макияж), – это всего лишь дополнения к тому, что вы чувствуете, когда смотрите в кадр.
Этот момент, когда ты смотришь в камеру – тебе нужно туда отдать весь message, все послание «я крутой спортсмен!». Вот для них это очень просто – почувствуйте, как вы побеждали на последних соревнованиях, бежали-бежали, всех обогнали. Что вы в этот момент чувствовали? Да, класс. Вот этот взгляд, который они дают в камеру (не важно, в каких условиях их сфотографировали в данный момент). В их глазах есть все. Вот этот совет я могу дать любому человеку, который будет фотографироваться, потому что это самое важное. То, что работает максимально. Твой внутренний message, энергетический посыл.
Чтобы получить фотографии, на которых вы себе будете нравиться, прежде всего думайте о том, какой эффект вы захотите произвести, для кого это фото, как вы будете его использовать. И как только вы ответите себе на эти вопросы, картинка соберется и ваше фото получится правильным и будет работать на вас, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.