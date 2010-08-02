Прямой эфир

Июль официально признан самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

02 августа 2010 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Между тем, самый первый температурный замер в нашей стране относится еще к концу 19 века.

Средняя же температура нынешнего июля – плюс 23 градуса. А вот самый высокий градус был отмечен в Жлобине – плюс 36. Между тем, минувший месяц стал не только самым жарким, но и самым прибыльным в году. Сумма продаж мороженого и воды в июле может сравниться с выручкой ведущих туристических фирм.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометцентра:
– Такой жаркий июль не наблюдался в нашей республике ни разу. По предварительному прогнозу, среднемесячная температура в августе ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы.

# общество # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
01 августа 2010 20:46

В меню тружеников полей появились мороженое и минералка

01 августа 2010 15:57

С 1 августа в Беларуси увеличен размер пенсий

01 августа 2010 15:32

Работники железной дороги отмечают свой профессиональный праздник