В меню тружеников полей появились мороженое и минералка

Лучший работник – сытый работник. Это давно поняли аграрии, поэтому комбайнеров принято кормить прямо в поле. Учитывая аномальную жару, например, в Гомельской области на этот раз отошли от стандартов и подавали мороженное и минеральную воду. А вот холодник, как выяснилось – не формат полевой кухни. Такой продукт попросту могут не довести до места назначения.

С наступлением битвы за урожай кабинет заведующей пункта питания превращается в штаб кулинарных действий. Сводки с полей сюда стекаются ежедневно. Количество занятых на уборке пропорционально наборам питания. От мобильности передвижного пункта кормления зависит энергоотдача бойцов.

Рабочий день полевой кухни питания начинается на час позже работы в поле. Сотню проголодавшихся комбайнеров кормят всего два человека. Первый повар отвечает за первое, второй – за второе и булочки. Огурцы шинкуют свои, выращенные в хозяйстве, а вот помидоры приезжие, как и копчености. Кстати, салаты в поле не возят. Велика вероятность остановки работы.

Елена Кургузова, заведующая столовой СПК «Крутогорье-Петковичи»:

– Щи из свежей капусты, бефстроганов с макаронами, компотик и булочку даем, или печенье.

В полевом меню отсутствуют завтраки, а сам перечень блюд обновляют раз в неделю. Его обязательно утверждает экономист. Но каким бы ни было разнообразие в питании – последнее слово за санстанцией. Ну и куда же без проверенной временем технологии.

Сто блюд из картофеля здесь, конечно, не приготовить. Да и не все они выдержат испытание полем. Поэтому драники и мочанка – пожалуй, единственный кулинарный изыск. Рецепт первого блюда прост, но таким его никогда не приготовить в домашних условиях.

Валентина Садкова, повар столовой СПК «Крутогорье-Петковичи»:

– На большую кастрюлю надо 6 кг костей, 5 кг капусты и 12 кг картофеля.

В другие дни труженики полей кушают свекольный борщ и суп с макаронами. А вот холодник в жару по санитарным нормам подавать нельзя. На то он и холодник, шутят повара, чтобы употреблять его когда попрохладнее. Аппетиты трудящихся по вечерам удовлетворяют курицей, колбасой, котлетами и курпатами. И конечно... хлеб. При этом сама повар Валентина Садкова хлеб не ест. Бережет форму.

Самостоятельно точку питания комбайнеры обычно посещают в дождь. Бюджет пайка на день не более 14 тысяч рублей. Но хлеборобы оплачивают из этой суммы только 30%. Остальное берет на себя хозяйство.



Оксана Хоменко, повар столовой СПК «Крутогорье-Петковичи»:

– У нас не было такого, чтобы мы кого-то на поле не накормили. Ни один комбайнер, ни один тракторист не пожалуется.

Шеф-повар Оксана Хоменко уже второй сезон на выезде. Работает по заявкам трудящихся. В поле возит обеды тем, кто всю страну хлебом кормит.

Одна передвижная точка питания в среднем кормит тружеников восьми полей. Больше не получается – слишком быстро стынет еда. Работает по выходным, в дождь и когда комбайнеры ремонтируют технику.

За десять минут перерыва успевают обсудить и результаты уборочной. Для этого есть деревянный дневник. Он же электронный кошелек трудящихся.

Анжелика Прохаревич, заместитель председателя СПК «Крутогорье-Петковичи»:

– Сколько они намолотили, сколько завезли тонн в сушилки. Здесь есть данные по нашим победителям.

Дмитрий Рау, старший комбайнер СПК «Крутогорье-Петковичи»:

– Лишнего никогда не возьмешь, чтобы выбросить куда-то кусочек хлеба – никогда не выбросишь.



Игорь Чавура, старший комбайнер СПК «Крутогорье-Петковичи»:

– Она уходит, я прихожу. Я прихожу, она уходит. Так и не видимся. Только если утром.

Татьяна Чавура, супруга:

– И хозяйство, и дети, и кушать... Пока они в поле, все сама делаю.

Поля местного СПК бороздят 10 комбайнов. Есть и семейный экипаж. 17 лет подряд Игорь Чавура убирал хлеб самостоятельно, а теперь отцу помогает сын.

Татьяна Чавура:

– Одно только почистить комбайн... Я один раз поехала, посмотрела – боже! Хоть и у меня тяжелая работа, но у них еще хуже.

Жена и мама Татьяна волнуется: раньше одного почти не видела дома, теперь двоих.

Татьяна Чавура:

– За время уборочной они сильно худеют. У меня Артем здоровый парень, но за время уборочной худеет капитально.



Любимое блюдо в семье – блины. Много их не бывает. Даже если покупать большие пакеты муки. Ведь еда «по-домашнему» всегда самая вкусная. Но главное, чтобы у комбайнеров был аппетит.

Андрей Авдеев, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.