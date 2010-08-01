Работники железной дороги отмечают свой профессиональный праздник

Праздник труженики стальных магистралей Беларуси отмечают ежегодно в первое воскресенье августа, вот уже почти 140 лет.

А ведь сегодня коллектив БЖД – это, ни много ни мало, более 110 тысяч человек. И хоть День железнодорожника – самый старый из профессиональных праздников, своей актуальности он не утратил до сих пор. Жизнь многих тысяч белорусов сегодня, как и много раньше, так или иначе связана с железной дорогой.

Наталья уже в 20-й раз отмечает профессиональный праздник. Рассказывает, что каждую смену из окна билетной кассы видит сюжеты, достойные киноэкрана. Ведь часто именно в дороге судьба человека дает крутой поворот.

Наталья Станько, кассир вокзала «Минск-Центральный»:

– Был такой случай. Что девушка не отпускала молодого человека от себя. Даже был порван билет. Потом был куплен еще один билет, который был опять-таки порван. В результате, мы уговорили молодого человека остаться. Я думаю, что судьба сыграла свою роль в их жизни.

Вокзал, поезда – лишь видимая пассажирам часть огромной системы под названием «железная дорога». Ее сердце – центр управления перевозками – скрыто от посторонних глаз. Здесь едва заметным движением мышки диспетчер меняет направление многотонного состава за сотни километров отсюда.

За смену диспетчер контролирует движение сотни пассажирских и грузовых составов. А объем грузов, перевезенных белорусскими железнодорожниками за последние 10 лет, сопоставим с объемом самого большого в мире Каспийского моря. В Беларуси железная дорога не просто транспорт. Это – часть экономики страны.

Валерий Мацкель, начальник Центра управления перевозками БЖД:

– Прием венесуэльской нефти на белорусскую железную дорогу осуществляется по двум стыкам. Это новая работа для белорусской железной дороги, но со стороны Украины она налажена уже достаточно хорошо, механизм отлажен.

«Викинг», «Монгольский вектор», «Восточный ветер» – так романтично на графиках обозначены контейнерные составы. Это – самый востребованный сегодня вид грузоперевозок. Это направление белорусские железнодорожники уже освоили. А самый амбициозный проект ближайшего будущего – высокоскоростная магистраль.

Анатолий Сивак начальник Белорусской железной дороги:

– Мы планируем строительство отдельной магистрали «Минск-Москва», она не будет проходить по действующим путям. По ней будет осуществляться высокоскоростное движение – порядка 300 километров в час.

Параллельно белорусские железнодорожники хотят увеличить скорость движения пассажирских поездов внутри страны. Такие составы швейцарского производства будут связывать столицу с городами-спутниками и областными центрами.

Елена Климова, Андрей Дук, телекомпания СТВ.