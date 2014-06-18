Иван Шу, путешественник и велосипедист, в гостях программы «Утро на СТВ»!

Настоящее имя Ивана Шу сложно запомнить в других странах. Поэтому он взял себе русское имя Иван, как эквивалент его английского имени Iven. Хотя в Беларуси он уже стал известен как китайский Ваня.

Ваня спортсмен. Помимо того, что в данный момент он играет во фрисби за команду «Сяброўства», он купается в проруби, занимается велоспортом и путешествует. В его планах посетить Прибалтику, посетить Финляндию и закончить свой тур в Германии. А ы Беларусь китайский Ваня еще вернется. Не обязательно жить, но посетить друзей, которые уже стали его второй семьей.