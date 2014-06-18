Прямой эфир

Иван Шу, путешественник и велосипедист, в гостях программы «Утро на СТВ»!

18 июня 2014 04:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настоящее имя Ивана Шу сложно запомнить в других странах. Поэтому он взял себе русское имя Иван, как эквивалент его английского имени Iven. Хотя в Беларуси он уже стал известен как китайский Ваня.

Ваня спортсмен. Помимо того, что в данный момент он  играет во фрисби за команду «Сяброўства», он купается в проруби, занимается велоспортом и путешествует. В его планах посетить Прибалтику, посетить Финляндию и закончить свой тур в Германии. А ы Беларусь китайский Ваня еще вернется. Не обязательно жить, но посетить друзей, которые уже стали его второй семьей. 

# общество # Велосипед # Иван Шу

Другие новости рубрики

Все новости
БРСМ: Очень много работы в летний период предоставляется школьникам и студентам, и не только в Беларуси
18 июня 2014 04:19

БРСМ: Очень много работы в летний период предоставляется школьникам и студентам, и не только в Беларуси

Более 150 предприятий и организаций Минской области готовы принять подростков на работу на время летних каникул
17 июня 2014 14:37

Более 150 предприятий и организаций Минской области готовы принять подростков на работу на время летних каникул

Погода в Беларуси с 17 по 22 июня. Ветрено и дождливо
17 июня 2014 13:33

Погода в Беларуси с 17 по 22 июня. Ветрено и дождливо