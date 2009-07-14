Интернет-ресурсы в Казахстане будут нести ответственность наравне со СМИ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, приравнивающий к средствам массовой информации все интернет-ресурсы (веб-сайты, чаты, блоги, интернет-магазины, электронные библиотеки).

Отныне сетевые информационные ресурсы и их пользователи будут нести за размещаемую информацию уголовную, гражданскую и административную ответственность в той же мере, что и традиционные СМИ. Например, за заведомую клевету статья 129 УК Казахстана предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Кроме того, теперь в Казахстане по решению суда может быть заблокирован доступ к иностранным сайтам, информация на которых идет вразрез с законодательством страны.

Представляя этот законопроект в мажилисе (парламенте), представители правительства обосновывали необходимость его принятия, в том числе, недавними событиями в Молдове, где интернет выступил инструментом в руках организаторов массовых беспорядков в столице после парламентских выборов, результаты которых не устроили оппозицию.

Принятие закона вызвало критику как со стороны владельцев казахстанских интернет-ресурсов, так и некоторых журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Миклош Харашти обращался к Нурсултану Назарбаеву с призывом не подписывать документ.

Однако власти страны посчитали принятие закона о регулировании Интернета настолько важным делом, что их не смутила даже возможная критика этого шага в ОБСЕ, где Казахстан будет председательствовать в следующем году. Астана собирается разъяснить партнерам по ОБСЕ причины такого решения и рассчитывает, что оно не окажет прямого влияния на будущее председательство республики в этой влиятельной международной организации, передает БЕЛТА.