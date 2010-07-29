Петр Прокопович: Курс белорусского рубля устойчив, процентные ставки по кредитам снижаются

Сегодня главный банкир страны Петр Прокопович сообщил, что все показатели денежно-кредитной политики за полугодие выполнены.

Курс белорусского рубля устойчив, платежная система работает эффективно, а процентные ставки по кредитам снижаются. В целом результаты работы банковской сферы лучше прошлогодних показателей.

По словам главы Нацбанка есть все возможности обеспечить среднюю зарплату по стране к концу года в 500$. И это не дестабилизирует ситуацию на валютном рынке страны.

Увеличение зарплаты — важное условие для развития всей экономики, заметил Петр Прокопович. Он также назвал успешным дебютное размещение евробондов. Напомним, в начале недели ради притока иностранных инвестиций Беларусь разместила еврооблигации на сумму 600 миллионов долларов.

Петр Прокопович, глава Национального банка РБ:

Первый пробный шаг, но очень успешный и положительный. При заявленном нами объеме, инвесторы разместили 1,6 миллиарда. Начали с Европы и России, следующий шаг – Азия.