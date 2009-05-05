Информацию о результатах ЦТ можно узнать по SMS

Централизованное тестирование по учебным предметам в 2009 году пройдет с 15 июня по 1 июля. Все о тестировании читайте у нас на сайте

Для регистрации абитуриенту необходимо прибыть в пункт регистрации, имея при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность),

документ о внесении платы на расчетный счет учреждения, определенного пунктом проведения ЦТ, за прием и оформление документов для участия в испытании.

Николай Феськов отметил, что водительское удостоверение не может быть предъявлено в качестве документа при прохождении тестов.

Подать заявление на ЦТ можно только лично. Документы по почте имеют право направить иностранные граждане и граждане Беларуси, постоянно проживающие за границей.

В здание учебного заведения при проведении ЦТ будут допущены только те абитуриенты, которые получили при регистрации пропуск. Этот документ считается зарегистрированным, если на нем имеется печать и подпись уполномоченного, указан регистрационный номер. В случае утери пропуска выдается дубликат.

Абитуриент может зарегистрироваться для участия в ЦТ не более чем по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум предметам в соответствии с профилем (направлением) специальности.

Централизованное тестирование по учебным предметам в 2009 году пройдет с 15 июня по 1 июля:

15 июня - испытания по белорусскому языку,

16 июня - русскому,

18 июня - истории Беларуси,

19 июня – географии,

21 июня - математике,

23 июня - обществоведению,

25 июня - Всемирной истории новейшего времени

26 июня - физике,

28 июня – биологии,

30 июня - английскому, немецкому, испанскому, французскому языкам,

1 июля - химии.

Те, кто не явятся на испытание по уважительным причинам, должны представить документ о болезни. Они могут пройти ЦТ в резервный день (6 июля).

Всем пропустившим основной день необходимо обязательно перерегистрироваться в период с 25 июня по 2 июля в одном из пунктов, обеспечивающих регистрацию на резервный день:

Брестский государственный технический университет,

Витебский государственный технологический университет,

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого,

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,

Белорусско-Российский университет,

Белорусский государственный университет.

Сдавать ЦТ в резервный день абитуриенты будут только в БГУ.

Как рассказал Николай Феськов корреспондентам БелТА, внесенная в бланки ответов информация обрабатывается автоматически, поэтому при заполнении этих бланков необходимо неукоснительно соблюдать порядок. Писать в бланке ответов нужно только в специально определенных полях. Каждое поле бланка ответов заполняется, начиная с первой клеточки. Оставшиеся свободными клеточки поля заполнять не следует. Не нужно делать прочерков. Цифры и буквы вписываются в соответствии с образцами написания символов, расположенными в верхней части бланка ответов или инструкции к тесту. Документ заполняется только гелевой (или капиллярной) ручкой с чернилами черного цвета.

Ответ необходимо дать в краткой форме (слово, словосочетание или целое число). Каждая цифра, буква или знак минус (если число отрицательное) записывается в отдельную клеточку. Ответ, состоящий из двух слов, пишется слитно, без дефиса, пробела или другого разделительного знака. Если букв в таком слове окажется больше, чем клеточек в поле ответа, то вторую часть слова можно писать более убористо (не соблюдая попадания в клеточки). Слово следует писать полностью. Ответ (слово или словосочетание) дается в форме (род, число, падеж), определяемой условием тестового задания, и на языке, избранном для сдачи экзамена. Орфографические ошибки в ответе недопустимы. Числовой ответ в виде дроби округляется до целого числа по правилам математического округления. Каждый символ химического элемента, индекс и скобки в формуле вещества необходимо вносить в отдельную клеточку, верхний и нижний индексы должны быть такого же размера, как и символы химических элементов. Для написания символов химических элементов следует использовать только заглавные буквы. Недопустимо записывать ответ в виде математической формулы или выражения, указывать названия единиц измерения (градусы, проценты, метры, тонны), давать словесные заголовки или комментарии к числу.

Информацию о результатах ЦТ можно получить в пункте тестирования (списки на стендах, на сайте учреждения образования), а также на сайте РИКЗа. Кроме того, можно воспользоваться SMS-запросом на номер 5050. Услуга реализована в виде интерактивного сервиса SMS-подписки и доступна для абонентов velcom, MTC, DIALLOG.

Сертификат будет выдан только в обмен на зарегистрированный пропуск с отметкой «Централизованное тестирование прошел(ла)» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым проходил ЦТ и номер которого будет указан в сертификате.

В нынешнем году исключена норма, по которой на сертификат о прохождении ЦТ мог претендовать абитуриент, получивший по предмету тестовый балл, который по переводной шкале Министерства образования соответствует отметке выше двух баллов по десятибалльной шкале. Новшество призвано увеличить шансы молодых людей на поступление в вузы и ссузы как государственной, так и частной форм собственности. Особую актуальность изменения об условиях выдачи сертификата приобретут нынешним летом, когда будет увеличен выпуск учащихся базовой и средней школ.

Николай Феськов еще раз напомнил всем поступающим, что запрещается проносить и использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность (или справки), пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета; фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов; меняться местами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий. Абитуриенты, нарушившие эти требования, будут отстранены от участия в испытании.

При выполнении тестов по химии и физике, как и в предыдущие годы, допускается использование калькулятора, который не является средством хранения, приема и передачи информации.