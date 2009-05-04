В Минской, Брестской и Гомельской областях запретили посещение лесов

В ближайшее время запрет распространится на всю республику

Решение о запрете принято руководством областных властей по инициативе министерства лесного хозяйства. Это связано с участившимися случаями лесных пожаров.

Так, 14 человек погибли от пожаров в Беларуси в эти выходные. Основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В природных экосистемах зафиксировано более 400 пожаров. Каждый второй – лесной. И здесь основная причина - человеческий фактор, например, не затушенные костры и выжигание сухой растительности. Минлесхоз получил срочную вводную на строжайший контроль за ситуацией.

- При принятии облисполкомами решения о запрете посещения лесов населением, пребывание в лесах приравнивается к нарушению правил пожарной безопасности и предусматривает ответственность от предупреждения до 20 базовых, в случае возникновения пожара ответственность определяется от 25 до 50 базовых величин плюс вред причиненный лесному хозяйству, - прокомментировал решение заведующий сектором по охране, защите леса и чрезвычайным ситуациям Министерства лесного хозяйства РБ Иван Мыслейко.

Ситуация осложняется теплой сухой погодой, которая установилась в Беларуси на выходных. К слову, в ближайшие дни продолжительных дождей синоптики не обещают.

Сейчас к охране лесов привлечены не только работники лесхозов и МЧС, но и сотрудники МВД.