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В Минской, Брестской и Гомельской областях запретили посещение лесов

04 мая 2009 09:03
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В ближайшее время запрет распространится на всю республику

Решение о запрете принято руководством областных властей по инициативе министерства лесного хозяйства. Это связано с участившимися случаями лесных пожаров.


Так, 14 человек погибли от пожаров в Беларуси в эти выходные. Основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.


В природных экосистемах зафиксировано более 400 пожаров. Каждый второй – лесной. И здесь основная причина - человеческий фактор, например, не затушенные костры и выжигание сухой растительности. Минлесхоз получил срочную вводную на строжайший контроль за ситуацией.


- При принятии облисполкомами решения о запрете посещения лесов населением, пребывание  в лесах  приравнивается к нарушению  правил пожарной безопасности и предусматривает ответственность от предупреждения до 20 базовых, в случае возникновения пожара  ответственность определяется от 25 до 50 базовых величин плюс вред причиненный лесному хозяйству, - прокомментировал решение заведующий сектором по охране, защите леса и чрезвычайным ситуациям  Министерства лесного хозяйства РБ Иван Мыслейко.


Ситуация осложняется теплой сухой погодой, которая установилась в Беларуси на выходных. К слову, в ближайшие дни продолжительных дождей синоптики не обещают.


Сейчас к охране лесов привлечены не только работники лесхозов и МЧС, но и сотрудники МВД.

# общество

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