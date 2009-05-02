Есть ли жизнь на Марсе?

Минчане отмечают Международный день астрономии

В эти минуты на набережной Свислочи в парке Горького установлено более десятка телескопов, в которые каждый желающий может увидеть Солнце и другие небесные тела. Слежке за астрономическими объектами сопутствуют комментарии специалистов. Данная акция посвящена международному дню астрономии. В Беларуси она проводится впервые при участии сотрудников обсерватории БГУ и лаборатории «Планетарий». В рамках акции открыта также фотовыставка космических объектов и явлений ведущих телескопов мира.

- Для большинства людей было всегда большой мечтой хотя раз в жизни посмотреть в телескоп. И если они это могли сделать, то может быть на курортах за большие деньги. Здесь можно прийти совершенно бесплатно весь вечер до десяти наблюдать за объектами ночного неба, - рассказал корреспонденту СТВ сотрудник обсерватории БГУ Виктор Малыщиц.