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В Гродненском парке запретили пить пиво (ФОТО)

04 мая 2009 12:31
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Однако в республике нет закона, запрещающего пить пиво в общественных местах

Парк Жилибера всегда был любимым местом отдыха горожан. Теперь зеленая зона получила еще один официальный статус. Городские власти решили объявить  его  зоной трезвости. Реализацию идеи откладывать в долгий ящик не стали.  Теперь в центральном парке  не то, что  распивать спиртное, даже появляться с бутылкой пива, запрещено.

- Раздражало, безусловно, и жителей нашего города и нас, представителей власти вот такое неумеренное употребление пива молодёжью. Безусловно, это портит вообще вид и имидж города. Да и парк это место отдыха излюбленное молодых семей с детками, - комментирует решение  заместитель председателя Гродненского горисполкома Ирина Сенченкова.

Горожане такую новость восприняли позитивно.  И инициативу местных властей поддерживают практически все. 

- В парке играют дети, ходят молодые мамы с колясками. И этот пример, который  показывают взрослые люди и подростки, распивая пиво, он неблаготворно влияет на нравственное воспитание детей, - рассказала корреспонденту СТВ жительница города. - Очень неприятно, когда молодёжь собирается с бутылками, сидят, распивают и потом ведут себя неадекватно.  Я тоже считаю, что лучше будет. Здесь наше молодое поколение отдыхает. Парк должен быть для отдыха.

-  У нас очень хорошо прийти в парк. Такой чистенький аккуратненький. Всё соблюдается, всё делается правильно. Я считаю, что это хорошо, - поддерживает беседу ее подруга.

Изменения в городском парке первыми заметили  стражи правопорядка. Подвыпивших компаний стало меньше, количество   правонарушений сократилось. Но милиционеры уже не раз сталкивались  с отказом покинуть зону отдыха.

Пока, благое начинание местных властей остаётся лишь декларацией. Юридических механизмов его исполнения не существует. В республике не предусмотрена административная ответственность за распитие пива. Милиционеры имеют право лишь предложить отдыхающим под градусом покинуть городской парк.

- Ответственности за распитие пива у нас нет. С судом практики нет. Если граждане отказываются выполнять наши распоряжения. Ещё не наработано по привлечению, например, за неповиновения законным требованиям сотрудников милиции. Поэтому, будем нарабатывать в ходе реализации данного решения, - рассказал корреспонденту СТВ заместитель начальника управления охраны правопорядка УВД Гродненского облисполкома Николай Алиферовец.

Решение городских властей необходимо подкрепить на законодательном уровне. За запрет на употребление слабоалкогольных напитков в общественных местах ратуют в Министерстве внутренних дел.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно

# общество

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