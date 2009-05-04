В Гродненском парке запретили пить пиво (ФОТО)

Однако в республике нет закона, запрещающего пить пиво в общественных местах

Парк Жилибера всегда был любимым местом отдыха горожан. Теперь зеленая зона получила еще один официальный статус. Городские власти решили объявить его зоной трезвости. Реализацию идеи откладывать в долгий ящик не стали. Теперь в центральном парке не то, что распивать спиртное, даже появляться с бутылкой пива, запрещено.

- Раздражало, безусловно, и жителей нашего города и нас, представителей власти вот такое неумеренное употребление пива молодёжью. Безусловно, это портит вообще вид и имидж города. Да и парк это место отдыха излюбленное молодых семей с детками, - комментирует решение заместитель председателя Гродненского горисполкома Ирина Сенченкова.

Горожане такую новость восприняли позитивно. И инициативу местных властей поддерживают практически все.

- В парке играют дети, ходят молодые мамы с колясками. И этот пример, который показывают взрослые люди и подростки, распивая пиво, он неблаготворно влияет на нравственное воспитание детей, - рассказала корреспонденту СТВ жительница города. - Очень неприятно, когда молодёжь собирается с бутылками, сидят, распивают и потом ведут себя неадекватно. Я тоже считаю, что лучше будет. Здесь наше молодое поколение отдыхает. Парк должен быть для отдыха.

- У нас очень хорошо прийти в парк. Такой чистенький аккуратненький. Всё соблюдается, всё делается правильно. Я считаю, что это хорошо, - поддерживает беседу ее подруга.

Изменения в городском парке первыми заметили стражи правопорядка. Подвыпивших компаний стало меньше, количество правонарушений сократилось. Но милиционеры уже не раз сталкивались с отказом покинуть зону отдыха.

Пока, благое начинание местных властей остаётся лишь декларацией. Юридических механизмов его исполнения не существует. В республике не предусмотрена административная ответственность за распитие пива. Милиционеры имеют право лишь предложить отдыхающим под градусом покинуть городской парк.

- Ответственности за распитие пива у нас нет. С судом практики нет. Если граждане отказываются выполнять наши распоряжения. Ещё не наработано по привлечению, например, за неповиновения законным требованиям сотрудников милиции. Поэтому, будем нарабатывать в ходе реализации данного решения, - рассказал корреспонденту СТВ заместитель начальника управления охраны правопорядка УВД Гродненского облисполкома Николай Алиферовец.

Решение городских властей необходимо подкрепить на законодательном уровне. За запрет на употребление слабоалкогольных напитков в общественных местах ратуют в Министерстве внутренних дел.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно