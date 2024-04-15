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Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске

15 апреля 2024 07:46
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Десятки питомцев обрели новых хозяев. В Минске прошла благотворительная акция. Бездомных собак и кошек отдавали бесплатно, главное условие – дарить им любовь и заботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске-1

Все животные разные, и у каждого своя история. Одни с рождения жили в приюте, другие спасены с улицы, где оказались из-за беспечности хозяев. Питомцы здоровы, привиты и стерилизованы. Перед тем как отдать их в семью, волонтеры проводили консультации и заключали необходимый договор.

Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске-4

Это такой забавный рыжий котик, который станет полноправным челном нашей маленькой семьи. Надеемся, что с ним подружимся и наша жизнь заиграет новыми красками.

Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске-7

Вероника Ханцевич, председатель общественного объединения защиты животных «Эгида»:
Чтобы забрать животное, человеку нужно пройти собеседование небольшое с куратором. За каждым животным закреплен куратор, то есть человек, который знает про это животное абсолютно всю информацию, откуда оно появилось у нас, какие у него привычки, какие особенности поведения, содержания. Беседы обязательны, потому что таким образом мы стараемся минимизировать риски возврата. С первого взгляда животное может понравиться, но не факт, что оно подойдет конкретно вам по темпераменту.

Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске-10

Благотворительная акция проходит уже более 15 лет. За это время тысячи животных обрели новый дом.

# Благотворительная акция # общество

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