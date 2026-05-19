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«ДХ Шоу» – премьера юмористического проекта на белорусском телевидении! Кто будет шутить и о чем?

19 мая 2026 09:24
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«ДХ Шоу» – премьера юмористического проекта на белорусском телевидении! Кто будет шутить и о чем?-0

На белорусском телевидении стартует новая комедийная программа – «ДХ Шоу». Премьерный выпуск выйдет на экраны 23 мая в 20:45 в эфире СТВ.

За юмором про Беларусь для белорусов от белорусов будут отвечать участники могилевской команды КВН «Доктор Хаусс». В 2022 году этот коллектив стал чемпионом Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

 

Темы, поднимаемые авторами шоу, окажутся знакомы и понятны всем белорусам. Юмористы шутят о распределении в Кричев, телефонных мошенниках, отечественных лифтах, кнопках на дверях транспорта, ЖКХ и нашумевших диетических зефирках.


 

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