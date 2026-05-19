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В Беларуси с начала года построили 7,6 тыс. квартир

19 мая 2026 10:33
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В Беларуси с начала года построили 7,6 тыс. квартир-0

Организациями всех форм собственности с января по апрель 2026 года построено 7,6 тысячи квартир, в эксплуатацию введены 842,1 тысячи кв.м жилья. Об этом информирует Национальный статистический комитет.

241,6 тысячи кв.м (28,7%) от общего объема построено в целях улучшения жилищных условий граждан, состоящих на соответствующем учете.

125,2 тысячи кв.м – на улучшение жилищных условий граждан, использующих господдержку в ходе строительства.

В сельских населенных пунктах в эксплуатацию введено 330,7 тысячи кв.м (39,3%) площади жилья от общего ввода по стране.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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