Уже более 30 лет работает художником-реставратором – пообщались с белоруской, которая спасает шедевры

Уже более 30 лет она работает художником-реставратором Национального художественного музея, где спасает бесценные полотна, дышит в унисон с великими мастерами и сохраняет то, что создавалось столетия назад. Для нее реставрация картин – это и химия, и хирургия, и магия.

Анна Меркушевич, корреспондент: Говорят, что время беспощадно, но это не совсем так. В умелых руках его можно остановить или даже повернуть вспять. Что и делает героиня нашей рубрики «Белорусочки» Светлана Ишмаева. Она знает секрет вечной молодости.

Светлана Ишмаева, художник-реставратор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Над каждым из этих холстов работал реставратор. Мы все уйдем, а эти холсты останутся. Поэтому реставратора можно назвать врачом, человеком, который заботится о произведении на протяжении всей его жизни.

Я с детства любила рисовать. Мама мне покупала книги. Хотя время было советское, книг было мало по искусству, но тем не менее. Все мое свободное время, которое я позволяла себе, помимо учебы, конечно же, занимало рисование. В 1994 году я поступила в Глебовское училище на отделение реставрации и охраны произведений искусства станковой масляной живописи. Успешно отучилась 5 лет. И после этого мне предложили работать в музее.

Вся наша работа разделена на две таких части. Это работа над подготовкой к выставкам и, собственно, на саму реставрацию. То есть мы приводим произведение в экспозиционный вид. Это, в общем-то, такой научный труд. В переводе означает приведение произведения к первоначальному виду. Но в современной реставрации, конечно же, для нас важны элементы бытования произведения за всю его жизнь.