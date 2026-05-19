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Уже более 30 лет работает художником-реставратором – пообщались с белоруской, которая спасает шедевры

19 мая 2026 10:05
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Уже более 30 лет работает художником-реставратором – пообщались с белоруской, которая спасает шедевры-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
Говорят, что время беспощадно, но это не совсем так. В умелых руках его можно остановить или даже повернуть вспять. Что и делает героиня нашей рубрики «Белорусочки» Светлана Ишмаева. Она знает секрет вечной молодости.

Уже более 30 лет она работает художником-реставратором Национального художественного музея, где спасает бесценные полотна, дышит в унисон с великими мастерами и сохраняет то, что создавалось столетия назад. Для нее реставрация картин – это и химия, и хирургия, и магия. 

Уже более 30 лет работает художником-реставратором – пообщались с белоруской, которая спасает шедевры-3

Светлана Ишмаева, художник-реставратор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Над каждым из этих холстов работал реставратор. Мы все уйдем, а эти холсты останутся. Поэтому реставратора можно назвать врачом, человеком, который заботится о произведении на протяжении всей его жизни. 

Я с детства любила рисовать. Мама мне покупала книги. Хотя время было советское, книг было мало по искусству, но тем не менее. Все мое свободное время, которое я позволяла себе, помимо учебы, конечно же, занимало рисование. В 1994 году я поступила в Глебовское училище на отделение реставрации и охраны произведений искусства станковой масляной живописи. Успешно отучилась 5 лет. И после этого мне предложили работать в музее. 

Вся наша работа разделена на две таких части. Это работа над подготовкой к выставкам и, собственно, на саму реставрацию. То есть мы приводим произведение в экспозиционный вид. Это, в общем-то, такой научный труд. В переводе означает приведение произведения к первоначальному виду. Но в современной реставрации, конечно же, для нас важны элементы бытования произведения за всю его жизнь. 

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