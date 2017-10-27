«И радуйся, и твори, и удивляй»: минская Софи Лорен в свои за 70 начинает день с «цыганочки»

Глядя на живописную роспись стен подъезда, на цветы и стразы, украшающие кнопку дверного звонка, становится ясно: мы на пороге дома необычной минчанки. Александра Анпилогова, хоть и давно на пенсии, но спуску себе не даёт: каждый день макияж, укладка и изысканные наряды.

Быть красивой женщиной – большой труд и, судя по Александре Николаевне, труд не напрасный. Обхват её талии, как в молодости – 65 сантиметров, а блеска в глазах хватит, чтобы зарядить целый дом. Что она и делает: в родном дворе женщину знает каждый.

Александра Анпилогова:

Утро я начинаю с кофе. 2 ложки чайные кофе сыплю. Это – рецепт бодрости. Коты вместе со мной завтракают, Рыжик и Мишка. Кусочек сыра – вот мой завтрак. Утренний ритуал. Заодно смотрю новости.





Ещё один важный ингредиент в рецепте бодрости и тонуса от Александры Николаевны – утренняя зарядка. Раньше женщина каждое утро перед работой бегала по 6 кругов на стадионе.

Сейчас, конечно, тренировки стали полегче и включают в себя аэробику, а по настроению и танцы.





Александра Анпилогова:

Сейчас будет моя утренняя зарядка

Александра Николаевна – не коренная минчанка. До начала Второй мировой войны она с семьёй жила в российском городке Елец. Детские образы 70-летней давности до сих пор свежи в памяти. Помнит Александра Николаевна и счастливые вечерние посиделки в кругу музыкальной родни, и голодные годы оккупации.

Тогда немцы захаживали к ним в дом, пугали маленькую Сашу и её братьев, и громко чавкали душистыми консервами, которые для советских детей были блюдом недосягаемым.

Александра Анпилогова:

Начальник немецкий поселился в нашем домике. Была у него кресло-качалка плетёная, и сидел –газеты читал. Длинные хромовые сапоги, длинные ноги такие. А мы сидели на печке трое: Валентин, Толик и я, самая маленькая сестричка. И смотрели, как он уплетал эти консервы немецкие. А запах какой был! А ведь тогда же кушать нечего было, мы же были голодные. И мы так дышали этим запахом консерв. Да, хоть бы, догадался, сказал: «Киндер, вот вам бутер», – и немножко дали – нет! После окончания школы юная Александра училась на художника.





Талант был ярко выражен, но профессиональным живописцем девушка так и не стала, в переломный момент выбрав семейное счастье.

Александра Анпилогова:

Когда я приходила с натуры – мне нужно было по пластике человеческого тела, ходила на пляж, рисовать красивых женщин. Ладно, женщин. Когда я приходила с набросками мужчин с бицепсами (там курсанты были милиции накачанные, тренированные ребята), муж посмотрел и сказал: «Всё, мне жена-художник не нужна!» Ну, знаете, что такое жизнь художника или артиста – человека искусства, который вечно в каком-то гонении. А тут уже двое детей. На этом и закончилась моя карьера. 3,5 года отучилась, но любовь-то тут осталась к живописи.

Как ни зарывай талант в почву быта, творческий человек заметен издалека. За 15 лет работы на минском заводе «Калибр» Александра Николаевна заслужила репутацию неординарной и, по-настоящему, ударной работницы.



«Женщина-три-пятилетки-досрочно», «Смотрите, Алла Пугачева идёт!», – эти фразы часто звучали вслед нашей героине.

Не забывала она и про холст с красками, и по сей день продолжает творить. Сейчас, к примеру, художник Анпилогова заканчивает объёмную картину «Бали» и готовит душевные подарки внукам.

Александра Анпилогова:

Эта картина – моему внуку Никите, он живет в Голландии. Он по гороскопу тигрёнок и попросил: «Бабушка, пожалуйста, к дню рождения сделай мне картину тигра!», – вот я ему и сделала.

Эта картина – итальянский сюжет.



Это – второму внуку, Кириллу. Он у меня мечтает быть крутым бизнесменом, жить в этом особняке огромном с башенками и водопадом. Она не закончена, тут надо больше света дать. Он сказал: «Бабуля, чтоб водопад был, как живой, чтобы я мог с этой высоты прыгать в этот водопад!» Он очень хорошо плавает, он, как дельфин.

Три года назад ушёл из жизни её супруг, и Александра Николаевна осталась жить в квартире одна с двумя котами, которых когда-то спасла от смерти на улице.

Но одиночества минская Софи Лорен (как её прозвали в прессе) вовсе не чувствует.

Женщина увлекается рукоделием, общается с подругами, подкармливает птиц и котов, а с планшетом и компьютером пенсионерка и вовсе на «ты». Терминами «гиперссылка» и «интернет-серфинг» её не удивишь.

Александра Анпилогова:

– А что тут сложного? Тут ничего сложного нет. Нажимай кнопочки и они сами себя покажут.

– Никита, привет! – Привет, бабуля! – Как дела?

– Очень хорошо, я сейчас завтракаю

– Работа тебя сегодня ждёт?

– Конечно, я всегда работаю, я же мёд продаю – А сегодня что ещё планируешь? – Сегодня день рождения у моего отчима, поэтому вечером мы в боулинг, а потом в ресторан – О, хорошо живёте

Двое детей и трое внуков давно переехали в Нидерланды.

Кто-то из них нашел себя в программировании и иногда снимается в телешоу, а кто-то унаследовал таланты бабушки и развивается на ниве красоты и искусства. Александра Николаевна по родне скучает, но не обижается, что все разъехались.

Говорит: рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Александра Анпилогова:

И мне это всё посылает, эти всякие виды на природу. Лапочка мой, он без меня жить не может.

И я без него тоже. Он у меня самый любимый внук. Уехали от меня далеко. Вот это – моя Диночка.

Она сейчас в Голландии живёт, но раньше работала стилистом-парикмахером. Участвовала в конкурсах, у неё много наград, медалей. К ней выстраивались очереди, она всегда делала со вкусом, с понятием.

Приходили некрасивые, уходили красавицами. И сейчас у неё своя парикмахерская дома. И к ней уже домой приходят Говорят, лучшая мотивация – это личный пример. Так минчанка Александра Анпилогова показывает, что пенсия – вовсе не закат жизни, а благодарная, зрелая пора, заряжённая мудростью. Время, когда найдётся и что вспомнить, и что детям рассказать, и чему ещё поучиться.



Александра Анпилогова:

Главное – живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Вот некоторые зануды сидят на лавочке: «Вот она пошла, вот она пришла, так оделась, такая-разэтакая». Не надо вспоминать плохое. Ну, случилось и случилось! Судьба.