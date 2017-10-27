Вещий сон, или как Галина Пилипенко квартиру выиграла

До сих пор Галина Пилипенко, пенсионерка из городского поселка Мачулищи Минской области, находится в шоке. В приятном шоке! Это, называется, удачно сходила в магазин «Евроопт». Накануне 44 тура игры «Удача в придачу» Галине приснилась съемочная группа и телекамеры. «К чему бы это?» – подумала женщина. В семье Пилипенко до этого счастливого случая никто в лотерею не выигрывал. А тут сразу квартира. И хоть в реальность победы еще слабо верится , но о следующем желаемом призе разговоры уже ведутся.

А такому выигрышу можно только позавидовать. Новая квартира в доме №3 на ул. Мястровской расположилась в одном из элитных районов столицы вдоль пр. Победителей и водохранилища «Дрозды». И теперь на одних счастливых жильцов здесь стало больше.

Судьба столичных метров уже предопределена: совсем скоро в апартаментах поселится внук наших героев.

Поздравляем победителей. А вы скорее регистрируйтесь на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!». Покупайте с дисконтной картой «Е-плюс» обычные товары и «товары удачи» в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Ведь 21 октября стартовал новый 45 тур «Удача в придачу», который продлится по 3 ноября. Победителей ждут 100 тыс. сертификатов на покупки в «Евроопт», а также 200 денежных призов по 1 000 рублей каждый. А самым удачливым достанутся три новеньких автомобиля марки Hyundai Creta. И - главный приз – 25-я квартира в элитном районе Минска, на улице Мястровская, в доме 3! Возможно, 4 ноября в прямом эфире прозвучит и ваша фамилия!