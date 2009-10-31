Хью Джекман отказался вести церемонию вручения «Оскаров»

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Variety.
Представители актера отмечают, что он может в будущем подняться на сцену киноконцертного комплекса Kodak в Лос-Анджелесе, где обычно проходит награждение лауреатов премии, но только не в 2010 году.
На момент написания данной заметки актер был занят в бродвейской постановке «A Steady Rain» («Затяжной дождь»), в которой вместе с ним играл Дэниел Крейг.
После завершения театрального сезона Джекман приступит к подготовке к съемкам в фантастическом фильме «The Real Steel», в котором ему предстоит сыграть промоутера роботов-боксеров.
Напомним, что в 2009 году впервые за многие годы был зафиксирован рост интереса телезрителей к трансляции церемонии вручения «Оскаров». В значительной степени это была заслуга ведущего шоу Хью Джекмана.
Следующая церемония состоится 7 марта 2010 года. Ее продюсерами назначены Билл Мекэник и Адам Шенкман.