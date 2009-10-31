Хью Джекман отказался вести церемонию вручения «Оскаров»

Австралийский актер Хью Джекман отклонил предложение руководства американской киноакадемии стать ведущим церемонии вручения премий «Оскар» второй раз подряд.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Variety.

Представители актера отмечают, что он может в будущем подняться на сцену киноконцертного комплекса Kodak в Лос-Анджелесе, где обычно проходит награждение лауреатов премии, но только не в 2010 году.

На момент написания данной заметки актер был занят в бродвейской постановке «A Steady Rain» («Затяжной дождь»), в которой вместе с ним играл Дэниел Крейг.

После завершения театрального сезона Джекман приступит к подготовке к съемкам в фантастическом фильме «The Real Steel», в котором ему предстоит сыграть промоутера роботов-боксеров.

Напомним, что в 2009 году впервые за многие годы был зафиксирован рост интереса телезрителей к трансляции церемонии вручения «Оскаров». В значительной степени это была заслуга ведущего шоу Хью Джекмана.

Следующая церемония состоится 7 марта 2010 года. Ее продюсерами назначены Билл Мекэник и Адам Шенкман.