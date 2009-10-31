Главы администраций районов столицы отчитались перед городской властью о проделанной работе

В Минске — традиционный осенний объезд.

Чиновники из мэрии на протяжении пяти часов колесили по городу, оценивая проведенную реконструкцию домов, благоустройство дворов и социальных объектов. Увиденным руководство Мингорисполкома осталось довольно, заявив, что комплексное благоустройство столицы продолжится и в следующем году.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы осматриваем только малую часть тех объектов, которые сделаны в течение года на территории города Минска. И в ходе осмотра и отчётов мы делаем поручения и на последующий период.

Александр Андрончик, начальник управления благоустройства и городского дизайна Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Современный Минск — это город, который с каждым годом становится всё более комфортным для проживания людей. И не только с точки зрения самого по себе благоустройства, но и с точки зрения эстетизации.