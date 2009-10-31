Пассажиры уфимских автобусов получили бесплатный Интернет

Главный государственный перевозчик Башкирии «Башавтотранс» оборудовал свои автобусы точками доступа Wi-Fi. Услуга доступа в Интернет бесплатна, пользователю нужно лишь заплатить за проезд в автобусе (цена билета — 10 рублей).

По словам представителей «Башавтотранса», скорость передачи данных в сети Wi-Fi превышает 100 Мбит/с, так что владельцы смартфонов, КПК, PSP и ноутбуков, оснащенных контроллерами Wi-Fi, могут рассчитывать на качественную связь.

Как сообщает «Компьюлента», точки доступа Wi-Fi установлены в автобусах самого востребованного студентами маршрута — №51, которые идут через весь город от 17 больницы, по проспекту Октября до Зеленой Рощи. На пути следования автобусов расположены все крупные вузы Башкирии.

В ближайшем будущем планируется ввести аналогичную услугу в автобусах, курсирующих и в других городах республики.