Пассажиры уфимских автобусов получили бесплатный Интернет

По словам представителей «Башавтотранса», скорость передачи данных в сети Wi-Fi превышает 100 Мбит/с, так что владельцы смартфонов, КПК, PSP и ноутбуков, оснащенных контроллерами Wi-Fi, могут рассчитывать на качественную связь.
Как сообщает «Компьюлента», точки доступа Wi-Fi установлены в автобусах самого востребованного студентами маршрута — №51, которые идут через весь город от 17 больницы, по проспекту Октября до Зеленой Рощи. На пути следования автобусов расположены все крупные вузы Башкирии.
В ближайшем будущем планируется ввести аналогичную услугу в автобусах, курсирующих и в других городах республики.