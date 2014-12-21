Художник Георгий Пономарев – о своем детстве, Минске на картинах и цветах

Дома-сундуки, укутанные снежным платком, веселые разговоры прохожих, ледовые игры во дворе и волшебная россыпь снежинок. Все это – невероятный Минск художника Георгия Пономарева.

Яркий, теплый мир детства. Невольно вспоминаешь, как за расписными морозными окнами пил чай с родными и мечтал о заветном велосипеде, узнаешь в скверах соседей и одноклассников.

Художник пишет город в стиле примитива, наива. Здесь реальное кажется открытками из снов, но таких знакомых.

Родился Георгий в Минске 50-х, послевоенное детство было тяжелым, но о нем художник сохранил только хорошие воспоминания: как пропадали озорной компанией во дворах, как катались на коньках в больших хоккейных коробках, как штурмовали все кружки Дворца пионеров: от бальных танцев до туризма.

Георгий Пономарев, художник:

Родился я на Тракторном заводе, в бараке, как мне рассказывали. Было нас у мамы пятеро. Потом как многодетной маме дали квартиру на проспекте Ленина, ныне проспекте Независимости. Минск был уютным городом, до строительства многоэтажек. Потом и люди стали другими, и город. Цветочные клумбы, гонялись по ним, за нами гонялись, мы кого-то гоняли. Во дворе дома стоял локомобиль: дровами его топили и он двигался. А рядом частный сектор был. Болдыревская там была, Подлесская улица. Воровали клубнику у них.

Любовь к рисованию Георгию Пономареву передалась по наследству. Дядя был художником телестудии, тетя – известным мастером по соломоплетению.

Вдохновил в детстве на творчество и замечательный фантастический фильм «Человек-амфибия». Уже после восьмого класса мальчишка начал поступать в художественное училище, затем окончил Полиграфический институт во Львове. Старинные улочки этого города и сказочная архитектура очень повлияли на художника. Он влюблен и в старые кварталы нашего города, и в солидную застройку, но хочет, чтобы жители берегли историю, ведь на его глазах столица восстанавливалась после войны и росла.

Георгий Пономарев, художник:

Мне как-то знакомый архитектор сказал: «Интересно, я архитектор, а вы город пишите сами. И у вас хорошо получается». А со временем это приучило и любить архитектуру. Хотелось, чтобы наш Минск был таким уютным городком. У нас более такой помпезный, европеистый. А я люблю эти теплые уютные местечки, домики, дворики, когда люди друг-друга знают. Троицкое, район Немиги, особенно старая застройка (та, которая была), Севастопольский парк. Там есть пять любимых деревцев.

Город без людей – как без воздуха. Они смеются и гуляют по заснеженным тропам семьями, выгуливают собак. Все персонажи узнаваемы, но фигуры как будто слегка размыты – такая особая техника.

Георгий Пономарев признается, что детализировать нет смысла, и в любой работе главное – мысль и ощущения. И, действительно, каждый из нас может увидеть или придумать на холстах свой сюжет.

Искрится солнце в каждой снежинке и шепчут о чем-то льдинки. Больше всего у художника зимних пейзажей и портретов. Это его любимое время года. Город становится графичным, все видно как на ладони, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Георгий Пономарев, художник:

Зима все покрывает белой краской. Она все сгладила, отношения стали простые, небо – почти земля. Сказка вообще должна везде присутствовать. Снег – это сказка. Белый снег же вообще святой, эта краска святая для многих народов.

Нежные желтые, молочные, оранжевые оттенки часто можно увидеть в городских портретах Георгия Пономарева. Цвета позитива и счастья.

Для автора важна гармония, язык палитры – словно искренние отношения людей. Самое главное – не переборщить с красками, иначе потеряется вкус и тайна работы.

Эти полотна источают аромат пионов, бархатцев, роз и нарциссов. Художник души не чает в цветах. С тех пор, как появилась дача, нежные бутоны стали любимыми моделями. И, действительно, на картинах они живые, к ним так и хочется прикоснуться.

Георгий Пономарев, художник:

Я их рисую, мне не нужно выезжать куда-то на пленэр. Нет нелюбимых цветов, их не может быть.

На полотнах художника можно найти отголоски Востока. Он объездил весь Советский союз: от Дальнего Востока до Кольского полуострова.

Путешествия всегда вдохновляют. Но особенно сильно на тематику картин повлияло японское искусство. Нежная, словно прозрачная палитра.

Фантастические ночные путешествия Георгия Пономарева – это особый мир таинства в черничных оттенках и звездной пыли. Вспомните знаменитого Ежика в тумане Норштейна. Вот такое доброе и невероятное ощущение дарят ночные работы Георгия Пономарева.

Георгий Пономарев, художник:

Все мы родом из детства. Это тема ностальжи, она присутствует у каждого человека. Все сказки из детства и все хорошее у человека из детства.

Я бы хотел, чтобы люди чаще общались друг с другом, чтобы было больше пешеходных зон. Пусть останется то, что есть сейчас, не нарушая старых застроек, не уничтожая интересные районы.