Прямой эфир

Хлебный Спас наступил в Беларуси 29 августа

29 августа 2017 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 29 августа по церковному календарю наступил Хлебный или Ореховый Спас. Ореховый – потому что к этому дню обычно созревают плоды. Хлебный – потому что, как правило, заканчивалась жатва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлебный Спас наступил в Беларуси 29 августа-1

А в Беларуси на это утро убрано 95% площадей. Есть все основания, чтобы последовать еще одной традиции: на Спас пекли пироги из муки нового урожая и освещали их.

# общество # Церковные праздники

Другие новости рубрики

Все новости
Курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением для представителей 11 стран стартовал в Минске
29 августа 2017 06:04

Курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением для представителей 11 стран стартовал в Минске

БГУ представил на выставке «FACIM-2017» в Мозамбике более 20 научно-технических разработок
29 августа 2017 06:04

БГУ представил на выставке «FACIM-2017» в Мозамбике более 20 научно-технических разработок

Около 3,5 млн банок: небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области
29 августа 2017 06:03

Около 3,5 млн банок: небывалый урожай зеленого горошка вырастили в 2017 году в Гомельской области