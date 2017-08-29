Хлебный Спас наступил в Беларуси 29 августа

Новости Беларуси. 29 августа по церковному календарю наступил Хлебный или Ореховый Спас. Ореховый – потому что к этому дню обычно созревают плоды. Хлебный – потому что, как правило, заканчивалась жатва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в Беларуси на это утро убрано 95% площадей. Есть все основания, чтобы последовать еще одной традиции: на Спас пекли пироги из муки нового урожая и освещали их.