Курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением для представителей 11 стран стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружением. На протяжении двух недель в белорусской столице представители военных ведомств стран-участниц ОБСЕ будут прорабатывать основные положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венского документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель этих международный соглашений – укрепление доверия и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе. Обучаются на курсе военнослужащие из Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов – представители всего 11 стран.