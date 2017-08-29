БГУ представил на выставке «FACIM-2017» в Мозамбике более 20 научно-технических разработок

Новости Беларуси. Более 20 научно-технических разработок БГУ представлены на выставке в Мозамбике. Среди новинок – медицинские препараты и оборудование, материалы для сельского хозяйства и защиты окружающей среды, а также авиационные многоцелевые системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум «FACIM-2017» – одна из крупнейших выставок в Южной и Восточной Африке. В ней принимают участие почти 4 тысячи разработчиков. Только в 2016 году форум посетили около сотни тысяч человек. Традиционно в FACIM принимают участие более 30 стран, среди которых Германия, Франция, Италия, Португалия, Турция, Ирландия.