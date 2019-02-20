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Химический состав воды по конкретному адресу можно узнать на сайте «Минскводоканала»

20 февраля 2019 12:42
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В программе «Большой город» директор «Минскводоканала» рассказал, как узнать, какой состав воды по конкретному адресу Минска.

Какие вопросы чаще всего задают потребители сотрудникам «Минскводоканала»?

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Абсолютно разные вопросы бывают. Раньше было много вопросов: «Скажите, какое качество воды у меня в доме. Я купил стиральную машину, чайник». Мы года два с половиной назад на них ответили исчерпывающим образом: теперь каждый житель города у нас может свой адрес ввести у нас на сайте и посмотреть полный химсостав той воды, которую он потребляет.

# Водоснабжение # общество # Олег Аврутин

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