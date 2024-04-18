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Халатность руководителя хозяйства привела к гибели сотен коров в Столбцовском районе

18 апреля 2024 13:47
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Преступная халатность. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одного из хозяйств Столбцовского района. С проверкой на ферму приехали оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и работники прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Халатность руководителя хозяйства привела к гибели сотен коров в Столбцовском районе-1

Животные содержались в ужасных условиях, молодняк не обеспечивали необходимыми кормами, а больным телятам не оказывали своевременную ветеринарную помощь. Недобросовестное выполнение обязанностей руководства хозяйства привело к гибели сотен коров.

Халатность руководителя хозяйства привела к гибели сотен коров в Столбцовском районе-4

Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Миноблисполкома:
Оперативники БЭП Столбцовского РОВД совместно с органами прокуратуры в одном из хозяйств района выявили нарушения, которые стали причиной падежа 221 головы крупного рогатого скота с октября 2023 по март 2024 года. Телята не были обеспечены необходимыми кормами, содержались в ненадлежащих условиях. Больным животным не оказывалась своевременная помощь. Были выявлены также иные обстоятельства. Ущерб государственному имуществу от небрежного и недобросовестного отношения к службе составил более 51 тысячи рублей.

Халатность руководителя хозяйства привела к гибели сотен коров в Столбцовском районе-7

Расследование уголовного дела ведет прокуратура. Будет дана правовая оценка действиям иных должностных лиц.

# Милиция Беларуси # общество

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