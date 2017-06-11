Гуманитарный груз на сумму около 120 тысяч рублей отправился из Беларуси в Украину

Новости Беларуси. Продукты питания и средства гигиены. Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям несколько часов назад взяли курс в сторону Киева. Недалеко от украинской столицы груз передадут миссии международного Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сегодня, в воскресенье, белорусская колона выдвигается сначала в сторону Гомеля, а уже завтра будет переход государственной границы. Конечный пункт назначения – это склады представительства международного Комитета Красного Креста в Киевском районе. В соответствии с договоренностями груз будет передан именно этой организации и уже в последующем будет распространен Красным Крестом на территории Украины.

Продукция для гуманитарной помощи исключительно белорусского производства. Ее стоимость – порядка 120 тысяч рублей. С подготовкой «гуманитарки» МЧС помогали отечественные предприятия, еще часть была взята из государственного материального резерва.

Алан Эшлиманн, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине:

Мы очень рады и благодарны правительству Беларуси за предоставление гуманитарной помощи Украине. Полученное продовольствие и вещи для четырех тысяч человек, в соответствии с процедурами Международного Комитета Красного Креста, будут распределены по обе стороны линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получаем такой вклад от белорусского правительства. И такую инициативу можно только приветствовать.

Обычные белорусы также не остаются в стороне. Вот уже несколько лет они отправляют пострадавшим от военного конфликта одежду. Более тонны вещей волонтеры собрали только с начала 2017 года.