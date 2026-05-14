«Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум». Гродно принимает VI Форум медийного сообщества Беларуси. В городе над Неманом соберутся более 700 человек. Это представители государственных СМИ, идеологической вертикали, блогосферы, будущие журналисты и ведущие эксперты в сфере медиакоммуникаций. Участники обсудят вызовы, стоящие перед современной журналистикой, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 14 мая, состоится открытый диалог министра информации Дмитрия Жука со студентами и преподавателями кафедры журналистики Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Параллельно делегации из всех регионов страны посетят ведущие промышленные предприятия Гродненской области и познакомятся с историко-культурным наследием края.

Завтрашний день начнется с церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке имени Жилибера. Основной площадкой мероприятия во второй день станет Гродненская областная филармония. Здесь будут работать несколько выставок, посвященные женщинам в журналистике, людям, попавшим в объектив камеры фотокорреспондента БЕЛТА, а также презентуют книги белорусских журналистов. Крупнейшие СМИ Гродненской области представят свои наработки по теме «Искусственный интеллект в региональной журналистике: новая реальность».