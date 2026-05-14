Атлетов из Беларуси, России и Казахстана собрал международный фестиваль «Богатырские игры в Сибири», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднять бревно, перевернуть покрышку весом до 320 килограммов – испытания не для слабых. Но для многих это не профессия, а способ отвлечься от повседневности и проверить себя. Силовой экстрим, как показывает состав участников, привлекает и женщин. Бонусом для них – путевка в следующий этап состязаний.

Ольга Бирюкова, участница фестиваля: Я занимаюсь вообще на бицепс дисциплиной. Но захотелось разнообразие. Я вижу, что это очень красиво, визуал очень красивый, мощно, притягивает. И попробовать себя тоже решила в этой дисциплине.

Василий Грищенко, глава Федерации силового экстрима России: Мужчины у нас, три человека, это третье, второе и первое место, они отбираются на большой международный фестиваль в Москву, который пройдет в июле месяце. А женщины у нас автоматом. Мы их без отпора берем, да. Ну, потому что как бы привлекаем. Все-таки у нас сильный вид спорта. Хотим, чтобы больше женщин было.

Александр Никифоров, участник фестиваля:

Конечно, мы боремся друг с другом, но в первую очередь с самим собой. Со своими страхами. Да, мы со стороны может быть большие и сильные, но каждый переживает и боится. Хобби основное – это искусство, я искусствовед. Да, это барочная живопись и итальянская живопись.

Организаторы уверены: такие соревнования – лучшая реклама здорового образа жизни. После ярких выступлений поклонников спорта станет еще больше.