Гродненский студент-медик стал лучшим молодым учёным СНГ

Студент-медик из Гродно стал лучшим молодым ученым СНГ. Артем Копытич обошел большое число конкурентов – только в финале их было 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но именно исследования белоруса, а они посвящены биологически активным добавкам, произвели впечатление на международное научное сообщество. Молодой человек учится на пятом курсе лечебного факультета, его публикации уже изданы в белорусских и зарубежных сборниках, разработки внедрены в образовательный процесс, а в личной копилке награды разного уровня. Артем успевает совмещать науку и практику: трудится в реанимации городской больницы.

Артем Копытич, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Что касается самой темы биологически активных добавок, это узкая тема, которая практически не была исследована. Люди зачастую используют эти средства как вспомогательные вещества, но при этом используют интернет и не обращаются к врачам, что очень плохо сказывается на дальнейшем эффекте, потому что без расчета дозы, без расчета правильного применения мы не видим хороших результатов.

В этом международном проекте Артем становился лучшим трижды – как студент и молодой ученый. В 2025 году он собирается опять принять участие конкурсе.