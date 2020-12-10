Границы для прибывающих в Беларусь по-прежнему открыты. Что нужно для въезда в страну?

Новости Беларуси. Границы для прибывающих в Беларусь по-прежнему открыты. Однако после приезда им необходимо находиться в самоизоляции в течение 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается тех, кто попал к нам из стран так называемой красной зоны. Сейчас в списке Минздрава 146 государств, где уровень распространения коронавирусной инфекции вызывает тревогу. Ну и прежде чем попасть в Беларусь, путешественнику необходимо пройти ПЦР-исследования на COVID-19. Справка с отрицательным результатом станет дополнительным пропуском через границу.

По последним данным Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19, выписаны 2 135.