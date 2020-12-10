Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз. Соглашение не касается режима взаимных поездок граждан двух стран и затрагивает только иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Не коснется это тех, кто попадает в Беларусь по безвизовому порядку въезда. Соглашение должно вступить в силу через месяц после ратификации двумя государствами. При этом Беларусь это сделала первой.