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Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

10 декабря 2020 11:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз. Соглашение не касается режима взаимных поездок граждан двух стран и затрагивает только иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз-1

Они получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Не коснется это тех, кто попадает в Беларусь по безвизовому порядку въезда. Соглашение должно вступить в силу через месяц после ратификации двумя государствами. При этом Беларусь это сделала первой.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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