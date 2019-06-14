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Град размером с орех выпал в Минском и Смолевичском районах

14 июня 2019 18:43
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Новости Беларуси. После сильного дождя 13 июня подтопило сразу несколько улиц в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Град размером с орех выпал в Минском и Смолевичском районах-1

Град размером с орех выпал в Минском и Смолевичском районах-3

Глубина луж на некоторых участках дорог достигала полуметра. Многие автомобили меняли маршруты, чтобы объехать опасные участки. В Минском и Смолевичском районах с дождем выпал град размером с орех.

Град размером с орех выпал в Минском и Смолевичском районах-6

Град размером с орех выпал в Минском и Смолевичском районах-8

В Минской области продолжает держаться зной – температура воздуха местами составляет 33ºС. Жаркая погода сохранится и на выходных.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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