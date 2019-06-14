Град размером с орех выпал в Минском и Смолевичском районах

Новости Беларуси. После сильного дождя 13 июня подтопило сразу несколько улиц в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. После сильного дождя 13 июня подтопило сразу несколько улиц в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Глубина луж на некоторых участках дорог достигала полуметра. Многие автомобили меняли маршруты, чтобы объехать опасные участки. В Минском и Смолевичском районах с дождем выпал град размером с орех.
В Минской области продолжает держаться зной – температура воздуха местами составляет 33ºС. Жаркая погода сохранится и на выходных.